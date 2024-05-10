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Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu

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İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün 17. yılında ödülün sahibini belirlemek üzere Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında Seçici Kurul toplantısı yapıldı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet baysal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katıldığı toplantıda ödülün 17. Sahibi belli oldu.

Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu mask
Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu
Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu
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Bolu'nun prestijli ödülü için geri sayım başladı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve her yıl büyük bir merakla beklenen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibi bu yıl da belirlendi. 2006 yılından bu yana verilen ve Bolu'nun sosyal hayatına değer katan bu önemli ödül, bu yıl 17. kez sahibini buldu.

Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu

Seçici Kurul toplantısının detayları

Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan seçici kurul, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın da katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, adaylar arasından sıyrılan Bolu Bağışçılar Vakfı'nın bu yılki ödülü alacağı kararlaştırıldı.

Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu

Bolu Bağışçılar Vakfı'nın başarısı

Bolu Bağışçılar Vakfı, Bolu'da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Vakfın, eğitimden sağlığa, çevre korumadan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda önemli katkıları bulunuyor. Bu katkılar, vakfın ödülü kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.

Bolu'da Sosyal Sorumluluk Ödülünün yeni sahibi belli oldu

Ödül töreninin önemi ve etkisi

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Bolu'da sosyal gelişime katkıda bulunan kurum ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor. Her yıl farklı bir temada organize edilen bu ödül töreni, şehrin sosyal hayatına büyük bir dinamizm katıyor ve Bolu'nun tanıtımına katkı sağlıyor.

Bolu'nun sosyal projeleri

Bolu, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle biliniyor. İzzet Baysal gibi hayırsever iş insanlarının destekleriyle şehir, her geçen gün daha fazla sosyal projeye ev sahipliği yapıyor. Bu projeler, Bolu'nun geleceğine yapılan yatırımlar olarak kabul ediliyor.

Ödülün Bolu'ya katkıları

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün Bolu'ya olan katkıları saymakla bitmiyor. Ödül, şehrin sosyal sorumluluk bilincini artırırken, yerel ve ulusal düzeyde Bolu'nun tanınırlığını da güçlendiriyor. Ayrıca, ödül sayesinde daha fazla kurum bu tür projelere yatırım yapma konusunda teşvik ediliyor.

Bolu'nun sosyal sorumluluk vizyonu

Bolu, sosyal sorumluluk anlamında örnek alınacak bir şehir olarak ön plana çıkıyor. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, şehrin bu alandaki başarılarını perçinleyen ve gelecek nesillere ilham veren bir platform olarak hizmet ediyor. Bolu'nun bu yolda attığı adımlar, diğer şehirlere de örnek teşkil etmekte.

# belediye, Çevre, İZZET BAYSAL, Erkan Kılıç

10 May 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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