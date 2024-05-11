11 May 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı

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Taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirilirdi. Zamlı yeni tarifeye göre 25 lira olan taksimetre açılış fiyatı 40 liraya, 20 lira olan kilometre ücreti de 40 liraya yükseltildi. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı mask
Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı
Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı
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Yeni zamlarla birlikte İlk Açılış ücreti 40 TL, kilometre başı ücret 40 TL, Bekleme (1 dk sonrası) 8 TL ve en kısa mesafe 100 TL oldu. Başkan Fırat yeni fiyat tarifesinin taksimetrelere ayarlanması için muayene istasyonunda toplanan taksicilerle bir araya geldi. Fırat, artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parçalardaki fiyat tırmanışı ve araç bakım ücretlerindeki artışların yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı

Oda Başkanı Fırat, fiyatlarda yapılan her artışın kendi kazançlarının azalması olduğunu belirterek, “Bizler fiyat artışından yana değiliz. Akaryakıta, yedek parçalara, lastiğe gelen fiyat artışları yeni tarifeyi kaçınılmaz kıldı. Araçların bakımının yapılması, müşterinin can güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemli. Biz bugün lastiğimizi yenileyemezsek, aracımızın bakımını yapmazsak, müşterimizin can güvenliğini tehlikeye atarız” dedi.

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı

Orhan Fırat, konuşmasının devamında her esnafın, müşterinin veli nimet olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Müşteri bizim kazanç kapımız, veli nimetimiz. Onlara en iyi hizmeti vermek, güler yüz göstermek, hepimizin görevi. Müşterimizle aramızdaki sevgi saygı duygusunu güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı

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11 May 2024 - 10:00 Bolu- Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Mert - Km de 3 lira yak,40 lira para al. Allah razı gelmez. İnşaallah sinek avlarsınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 10:21

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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