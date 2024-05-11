Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında taksi ücretleri zamlandı. Açıklamayı Orhan Fırat yaptı

Yeni zamlarla birlikte İlk Açılış ücreti 40 TL, kilometre başı ücret 40 TL, Bekleme (1 dk sonrası) 8 TL ve en kısa mesafe 100 TL oldu. Başkan Fırat yeni fiyat tarifesinin taksimetrelere ayarlanması için muayene istasyonunda toplanan taksicilerle bir araya geldi. Fırat, artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parçalardaki fiyat tırmanışı ve araç bakım ücretlerindeki artışların yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Oda Başkanı Fırat, fiyatlarda yapılan her artışın kendi kazançlarının azalması olduğunu belirterek, “Bizler fiyat artışından yana değiliz. Akaryakıta, yedek parçalara, lastiğe gelen fiyat artışları yeni tarifeyi kaçınılmaz kıldı. Araçların bakımının yapılması, müşterinin can güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemli. Biz bugün lastiğimizi yenileyemezsek, aracımızın bakımını yapmazsak, müşterimizin can güvenliğini tehlikeye atarız” dedi.

Orhan Fırat, konuşmasının devamında her esnafın, müşterinin veli nimet olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Müşteri bizim kazanç kapımız, veli nimetimiz. Onlara en iyi hizmeti vermek, güler yüz göstermek, hepimizin görevi. Müşterimizle aramızdaki sevgi saygı duygusunu güçlendirmeliyiz” diye konuştu.