Kıbrıscık’ı don vurdu köylü perişan oldu

Mudurnu ve Taşkesti’de zarar oluşmuştu

Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili olan mahsuller soğuktan yanmış ve bu durum önemli ölçüde tarımsal zarara neden olmuştu. İlçe genelinde meyvelerin az olacağını ifade eden Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Meteorolojinin tahminleri doğru çıktı. Mudurnu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece oldu. Soğuk sonucunda da bağlarımız, ceviz ağaçlarımız, eriklerimiz, kiraz ve vişnelerimiz dahil olmak üzere çoğu meyve ve sebzelerimiz zarar görmüş durumda. Bu sene meyve sebze yiyemeyeceğiz gibi gözüküyor" demişti.

Kıbrıscık Kaymakamı incelemelerde bulundu

Yaşanan don olayından Kıbrıscık ilçesinin de büyük ölçüde etkilendiği öğrenildi. Soğuktan etkilenen bölgede incelemelerde bulunan çiçeği burnunda Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör çiftçilerle sohbet etti. Dondan zarar gören bölgede yapılan inceleme ile ilgili olarak Kıbrıscık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Metehan Güngör alan grup Köylerimizin üzüm bağlarına ve ceviz ağaçlarına don vurması sonucu zarar gören yerleri inceledi. Don olayından etkilenen vatandaşlarımıza Devletimizin her zaman yanında olduğunu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlarımızın taleplerini not alıp Hasbihal etti” denildi.

Bahçesindeki ürünlerin soğuktan yandığını ifade eden Yunus Boztimur ise "Gece saatlerinde uyandım. Ağaçların soğuktan yanacağını tahmin ettim. Ateş yaksan yakamazsın. Ceviz, erik ve üzüm bağları gitti. 3 yıldan beri ne ceviz yiyebiliyoruz ne bir elma yiyebiliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.