Bolu Müftülüğü tadilat hakkında resmi açıklama yaptı

Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz’un Bolu İl Özel İdaresi’nin Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki İş Merkezi’ndeki dükkânda yapılan tadilatı meclise taşıyıp, kapsamlı denetim istemesi konusunda Bolu İl Müftülüğünden resmi açıklama geldi.

Konuyla ilgili Bolu Gündem Medya Grubu’nda yapılan haberlerden sonra Bolu İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Basında gündem konusu olan yerle ilgili olarak açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

İl Özel İdaresine ait ilgili mekânda üc dükkân İl Müftülüğüne Aile ve Gençlik Hizmetleri, Dini yayınlar Tanıtım ve Satış yeri olarak yıllar önce tahsis edilmiş, bir dükkân ise TDV Bolu Şubesi tarafından ihaleye girilerek gençlere yönelik hizmet için kiralanmıştır.

Özel idare iş merkezine üç giriş bulunmaktadır.

İş hanına girişlerin %90 'ı binanın yan tarafından yapılmaktadır.

Müftülüğe tahsis edilen yerde ise çok geniş ortak bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Müftülüğe tahsis edilen alanlarda vatandaşlara, aile ve gençlere hizmet vermek için dükkanların ön tarafına oturulacak olup, gençlerin ve çocukların merdivenlerden gelen sigara dumanı ve kokusunu engellemek için paravanvari bir bölümün konulması hizmet amacına uygun olduğu, günlük sirkülasyon olarak çok az kullanılan ortak alanın yine kullanılmaya devam edeceğinden dolayı kamu yararına engel teşkil edecek bir husus olmadığı izahtan vareste bir durumdur.

Yapılan uygulama bir tadilat olarak değil tamirat olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca ilgili mekânda bulunan kiracı vatandaşlarımız, yapılan tamirat sebebi ile mutluluklarını ifade etmiştir.

Aile ve Gençlere yönelik kamu hizmeti verecek bu mekânın bu faydalı ve anlamlı hizmet için takdir görmesini diler, saygılar sunarız”

BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜ