Sigorta sektöründe yenilik! Zorunlu trafik sigortasında endeksli prim dönemi nasıl olacak?

Türkiye'de zorunlu trafik sigortasında önemli bir dönüm noktasına gelindi. SEDDK (Sigorta ve Emeklilik Denetleme Kurumu), aralık ayında duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasını resmi olarak hayata geçirdi. Bu yeni sistem, sigorta primlerinin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesini amaçlıyor. İşte detaylar…

Hasar Maliyet Endeksi Nedir?

Hasar maliyet endeksi, zorunlu trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan yeni bir referans noktasıdır. Endeks, asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimlerini dikkate alarak aylık olarak hesaplanmaktadır. Bu yeni sistem, ekonomik koşullardaki değişimleri yansıtarak, sigorta şirketlerinin primleri daha gerçekçi bir temelde ayarlamasını sağlar.

Endeksin Hesaplama Metodolojisi

Endeksin hesaplanmasında dört ana faktör bulunmaktadır: asgari ücret artış oranının %45'i, yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının %30'u, motorlu araçlar fiyat artış oranının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının %10'u. Bu oranlar, her ay güncellenerek sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılır.

Prim Artışları ve Sektöre Etkisi

SEDDK'nin belirlediği yeni genelgeye göre, mayıs ayı prim artışı azami %3 olarak sınırlı tutulmuştur. Bu, sigorta şirketlerine, piyasa koşullarına uyum sağlama ve fazla yükseltilmiş primlerden kaçınma fırsatı verir. Ancak, bu durum, sigorta şirketlerinin kar marjlarını ve rekabet koşullarını nasıl etkileyeceği konusunda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Sektörde Serbest Tarife Görüşleri

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, mevcut durumda asgari ücret artışının, hasar maliyetlerinde en belirleyici etken olduğunu vurgulamaktadır. Yılmaz, serbest tarife sisteminin getirilmesi gerektiğini savunarak, bu sayede hasarsız sürücülerin daha adil primlerle karşılaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca, serbest tarife öncesi yarı serbest tarifenin, sektörün daha sağlıklı bir geçiş yapmasını sağlayabileceğini öne sürmektedir.