Mudurnu'da yenilenebilir enerji devrimi: Güneş Enerji Santrali projesi başlıyor

Mudurnu Belediyesi, Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan ve Bolu Belediyesi ile işbirliği içinde hayata geçirilecek olan Güneş Enerji Santrali (GES) projesini başlatıyor. Bu proje ile Mudurnu Belediyesi, elektrik ihtiyacını tamamen kendi üreteceği güneş enerjisiyle karşılayarak önemli bir mali tasarruf sağlayacak.

Mudurnu'da Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilir Gelecek

Mudurnu Belediyesi'nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Doğan Onurlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Bolu Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek Güneş Enerji Santrali projesi ele alındı. Meclis üyeleri, projenin ilçede kurulması yönünde oy birliği ile karar verdi.

Proje, Mudurnu'nun Musalla Mahallesi'nde belediyeye ait 22 dönümlük bir arazide hayata geçirilecek. GES ile Mudurnu Belediyesi, kendi elektriğini üreterek ciddi bir elektrik masrafından kurtulacak ve böylece belediye bütçesine önemli bir katkı sağlanacak.

Enerji Bağımsızlığı ve Ekonomik Kazanç

Doğan Onurlu'nun seçimler öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan GES, ilçenin enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak. Güneş enerjisi kullanımı, hem çevreye olan etkileri azaltacak hem de ilçenin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet edecek.

Bu proje, aynı zamanda yerel halkın ve bölgedeki diğer belediyelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ilgisini artırma potansiyeline sahip. Mudurnu'nun bu öncü adımı, benzer belediyeler için de bir örnek teşkil ediyor.