Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

Eski Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Çağrı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında eski B sınıfı ehliyet kullanan vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Pandemi nedeniyle önceki süre uzatmalarının ardından, eski ehliyetlerin yenilenme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler, ağır trafik cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Kimler Ehliyetini Yenilemek Zorunda?

İçişleri Bakanlığı'nın belirttiğine göre, 1 Ocak 2016 öncesinde ehliyet alan her vatandaşın yeni ehliyet sistemine geçiş yapması gerekiyor. Yeni sistem daha güvenli ve çipli ehliyetleri kapsıyor. Bu geçiş, sadece daha güvenli bir trafik ortamı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına da katkıda bulunacak.

Ehliyet Yenileme Süreci Nasıl İşliyor?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından randevu almalı. Randevu gününde, kimlik kartı, güncel biyometrik fotoğraf, sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu belgesiyle başvuru yapılacak. Ehliyet yenileme işlemi için sadece 15 TL ödenmesi gerekiyor.

Yeni Ehliyet Ne Zaman Teslim Ediliyor?

Başvuru yapan vatandaşlar, yeni ehliyetlerini en geç 15 gün içinde adreslerine teslim alacaklar. Bu süreç, vatandaşların yeni ehliyetlerini beklerken yaşadıkları endişeyi azaltıyor ve sürecin ne kadar hızlı ve etkin işlediğini gösteriyor.

Yenilemeyenlere Uygulanacak Ceza Ne Kadar?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski ehliyetini yenilemeyen ve bu ehliyetle trafiğe çıkan vatandaşlara 12 bin 978 TL trafik cezası uygulanacak. Bu, hem ehliyet yenileme sürecinin ciddiyetini vurguluyor hem de trafik güvenliğine olan katkısını gösteriyor. Vatandaşların bu tarihten önce gerekli işlemleri tamamlamaları büyük önem taşıyor.