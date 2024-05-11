- Güncel

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'deki eski B sınıfı ehliyet sahiplerine verilen süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Uzatılan süreninde sonuna yaklaşılmaya başlandı. Yenilemeyenlere 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 bin 978 TL ceza uygulanacak. İşte ehliyet yenileme süreci ve gerekli bilgiler.

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza! mask
Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!
Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Çağrı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında eski B sınıfı ehliyet kullanan vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Pandemi nedeniyle önceki süre uzatmalarının ardından, eski ehliyetlerin yenilenme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler, ağır trafik cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

Kimler Ehliyetini Yenilemek Zorunda?

İçişleri Bakanlığı'nın belirttiğine göre, 1 Ocak 2016 öncesinde ehliyet alan her vatandaşın yeni ehliyet sistemine geçiş yapması gerekiyor. Yeni sistem daha güvenli ve çipli ehliyetleri kapsıyor. Bu geçiş, sadece daha güvenli bir trafik ortamı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına da katkıda bulunacak.

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

Ehliyet Yenileme Süreci Nasıl İşliyor?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından randevu almalı. Randevu gününde, kimlik kartı, güncel biyometrik fotoğraf, sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu belgesiyle başvuru yapılacak. Ehliyet yenileme işlemi için sadece 15 TL ödenmesi gerekiyor.

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

Yeni Ehliyet Ne Zaman Teslim Ediliyor?

Başvuru yapan vatandaşlar, yeni ehliyetlerini en geç 15 gün içinde adreslerine teslim alacaklar. Bu süreç, vatandaşların yeni ehliyetlerini beklerken yaşadıkları endişeyi azaltıyor ve sürecin ne kadar hızlı ve etkin işlediğini gösteriyor.

Eski ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı: 2025 yılına kadar değiştirmeyenlere 13 bin lira ceza!

Yenilemeyenlere Uygulanacak Ceza Ne Kadar?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski ehliyetini yenilemeyen ve bu ehliyetle trafiğe çıkan vatandaşlara 12 bin 978 TL trafik cezası uygulanacak. Bu, hem ehliyet yenileme sürecinin ciddiyetini vurguluyor hem de trafik güvenliğine olan katkısını gösteriyor. Vatandaşların bu tarihten önce gerekli işlemleri tamamlamaları büyük önem taşıyor.

# Türkiye, Sağlık

11 May 2024 - 18:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL