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Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…

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Bol baharat, domates ve biber salçasıyla hazırlanan Mengen Çorbası tarifi! Bulgurun doyuruculuğu ve tereyağının zenginliği ile 6 kişilik bu çorbayı 35 dakikada hazırlayın…

Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası… mask
Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…
Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…
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Mengen Çorbası nedir?

Mengen Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle Bolu bölgesine özgü olan bu çorba, kalın bulgur, tereyağı ve baharatların eşsiz birleşimiyle dikkat çeker. Geleneksel bir tat olan Mengen Çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir seçenektir.

Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…

Mengen Çorbası için gerekli malzemeler

Mengen Çorbası hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

4 yemek kaşığı kalın bulgur

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı soğuk su

3 su bardağı et suyu

Tuz, kuru nane, kırmızı pul biber

Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…

Bulgurun hazırlanışı

Çorbanın temelini oluşturan bulguru hazırlamak için, bulguru küçük bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar suyla doldurun. Bulguru, yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca haşlayın. Yumuşayan bulgur, çorbanın kıvamı için önemli bir rol oynar.

Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…

Tereyağlı soğan ve un kavurması

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Ardından unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Bu işlem, çorbanın kıvamını ve tadını belirler.

Bulgurlu ve baharatlı lezzet patlaması… Mengen Çorbası…

Salçalı karışım ve baharatlar

Unlu karışıma domates ve biber salçasını ekleyin. Salçaların kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun. Daha sonra damak tadınıza göre kuru nane ve kırmızı pul biber ekleyerek 1 dakika daha kavurun. Bu baharatlar çorbanıza derin bir lezzet katarken renk olarak da çorbayı zenginleştirir.

Çorbanın pişirilmesi

Salçalı karışıma önce soğuk suyu yavaşça ekleyin ve karıştırarak kıvamını açın. Sonra haşlanmış bulguru ve et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarladıktan sonra çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve birkaç dakika dinlenmeye bırakın.

Hazırladığınız Mengen Çorbasını sıcak olarak servis edin. Eğer çorbanın kıvamı yoğun gelirse, üzerine azar azar sıcak su ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Yanında limon dilimleri ve ekstra pul biber ile servis yaparak çorbanızı daha da leziz hale getirebilirsiniz.

Bu tarif, toplamda 35 dakika sürede hazırlanabilir ve 6 kişilik Mengen Çorbası sunar. Hem pratik hem de leziz bir çorba arayanlar için ideal bir seçimdir.

# Türk

11 May 2024 - 17:00 Bolu/ Mengen- Güncel

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