Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a Çorum FK maçı öncesi ne söylemek istersiniz?

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın saat 16:00'da Çorum FK'ya konuk edecek. Maç öncesi Bolu Gündem Yayın Grubu'nun Spor Muhabiri Cenker Göktaş'ın yönettiği programda, Spor Yazarı Aydın Hitit ve Bolu Gündem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz'un katılımıyla 'Yalçın Hoca'ya maç öncesi ne söylemek isterdiniz?' sorusu değerlendirildi.

Neden böyle oyuncularımız yok?

Erhan Beykoz, "Takım oyunu önemli ancak, maçın seyrini değiştirebilecek, kontrolü ele alabilecek oyuncuların eksikliği göze çarpıyor. Neden böyle oyuncularımız yok? Orta sahamızda derinlemesine pas atabilen bir oyuncu bulunmuyor. Şut yok." İfadelerini kullandı.

İnsanların heyecanlandıran maçımız var mı?

Erhan Beykoz, "Yalçın Hoca'nın, takımın performansını açıklaması gerekiyor. Boluspor'un sakatlık sorunu yok ve tam kadro sahaya çıkıyor. Kazanılan ve kaybedilen maçlarımız oldu, ancak önemli olan keyif veren, insanları heyecanlandıran bir maçımız var mı?" diye sordu.

Boluspor neden top oynamıyor?

Erhan Beykoz, “Yalçın Hoca bana şunu diyebilir, futbol sonuç oyunudur, skor oyunudur. 1-0 kazanırsın, senin 90 dakika boyunca ne yaptığınızı bilmez adam. Bir tane duran toptan attığın golde yargılamaz, sadece 3 puana bakar. Futbol skor odaklı bir oyun diyebilir. Dese finalde de çok güzel görüntülerle karşılaşırız. Boluspor neden top oynamıyor? Kendiniz beğeniyor musunuz Boluspor'u? Diye sorardım.” Şeklinde konuştu.

“Şu konuda hem fikiriz”

"Yalçın Hoca'ya maç öncesi ne söylemek isterdiniz?" sorusuna Aydın Hitit ise, 'Yarın maçta ilk defa bir deneme yapabiliriz. Şu ana kadar şu konuda hem fikiriz: Biz futbol oynamadık. Bu sezon doğru dürüst bir oyunumuz yok. Sürekli defansif, kapalı bir oyun anlayışıyla, hasbelkader atabilirsek atarız, ondan sonra yatarız mantığıyla oynuyoruz. Yarın önümüzde bir fırsat var. Yalçın Hoca taktik yok, bam bam bam, serbest bırak, farklı bir taktik yok. Kaybedebileceğimiz bir şey yok. Bir de böyle deneyelim, nasıl oluyormuş, öğrenelim.” Dedi.