Boluspor – Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig’de 33. haftayı geride bırakan Boluspor, topladığı 50 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor ve play-off biletini kapma mücadelesini sürdürüyor. Diğer yandan Çorum FK, topladığı 56 puanla play-off'ta yer almayı garantilemiş durumda ve sezonu üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan play-off finallerine katılma hedefinde.

Boluspor’un play-off mücadelesi

Ligde son haftaya girilirken, Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor gibi takımlar da play-off yarışı içinde kritik maçlara çıkacak. Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin ise Tuzlaspor'a konuk olacağı bu hafta, puan eşitliği durumunda takımların kaderi önceki karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olacak. Boluspor, Gençlerbirliği ile puan eşitliği halinde bu rakibinin ardında kalacak.

Çorum FK'nın play-off finali hedefi

Çorum FK, ligde Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından en yüksek puanı toplayarak Süper Lig vizesi almaya çalışacak. Sakaryaspor, Bordum FK ve Kocaelispor gibi takımlarla birlikte 3. sırayı hedefleyen Çorum FK, bu sıralamayı elde ederek doğrudan play-off finaline adını yazdırmayı amaçlıyor.

Boluspor - Çorum FK maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu sezonu, Boluspor ile Çorum FK arasındaki önemli mücadeleye sahne oluyor. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma saat 16:00'da başlayacak. Futbolseverler, maçın heyecanını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Mücadelenin hakem bilgileri

Karşılaşmayı deneyimli hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'ye bu önemli görevde yardımcı hakem olarak Ogün Kamacı ve Emir Eray Eyisoy eşlik edecek. Bu mücadele, ligdeki yerlerini sağlama almak ve play-off sürecinde avantaj elde etmek isteyen takımlar için büyük önem taşıyor.

Ya tamam ya devam

Bu kritik mücadele, hem Boluspor hem de Çorum FK için sezonun belirleyici anlarından biri olacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı umuyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek.