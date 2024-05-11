Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'yı mağlup ederek play-off potasına girdi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında gerçekleşen mücadelede, Boluspor evinde Ahlatcı Çorum FK'ya karşı kritik bir galibiyet elde etti. Boluspor, bu önemli maçı 2-1 kazanarak play-off yarışında iddialı bir konuma yükseldi. Bolu'daki maç, her iki takım için de büyük önem taşıyordu ve Boluspor'un galibiyeti, play-off potasına girmesini sağladı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maç, özellikle ikinci yarıda yaşanan heyecan dolu anlarla dikkat çekti. İlk yarının son dakikalarında Michal Nalepa'nın serbest vuruştan attığı şut üst direkten dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Boluspor, 71. dakikada sol kanattan gelişen bir atakla öne geçti. Daniel Avramovski'nin ceza sahası içine yaptığı etkili vuruş, takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika Heyecanı

Çorum FK, 83. dakikada sahneye çıktı. Ceza sahası içerisine yapılan ortaya Thomas'ın kafa vuruşu sonrası Ferhat Yazgan, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Ancak maçın son dakikalarında Boluspor'dan Jefferson, kontra atak sırasında dar açıdan yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Mert Güzence, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Anıl Koç dk. 89), Oğuz Kağan Güçtekin (Jefferson dk. 71), Berk Yıldız, Kubilay Sönmez (Hüsamettin Yener dk. 90), Tunahan Çiçek, Daniel Avramovski, Petar Gigic

Çorum FK’nın kadrosu: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Michael Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Suat Kaya dk. 61), Michal Nalepa (Atakan Akkaynak dk. 77), Hakan Barış (Gökhan Karadeniz dk. 77), Thomas Verheijdt, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 61)

Diğer öne çıkan detaylar

Boluspor, Çorum FK karşısında galibiyeti son dakikalarda sağladı. Daniel Avramovski 71. dakikada ve Jefferson 90. dakikada attığı gollerle Boluspor'u öne geçirdi. Çorum FK'nın tek golünü ise Ferhat Yazgan 83. dakikada kaydetti. Maçta sarı kart gören isimler ise Boluspor'dan Veaceslav Posmac ve Jefferson ile Çorum FK'dan Hakan Barış ile Gökhan Karadeniz oldu.