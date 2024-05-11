- Spor

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir mücadele sonrası Boluspor, Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off potasına adını yazdırdı. Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başarısını ve Süper Lig özlemini dile getirdi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.” mask
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in nefes kesen son haftasında Boluspor, Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maçın büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyordu ve beklenen oldu. Mücadele, Boluspor'un 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 sonuçlanarak, takımı play-off yolunda büyük bir avantaj sağladı.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”

Koşukavak: "31 yıllık Süper Lig hasreti var"

Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, duygusal bir açıklama yaptı. Takımın bu başarısını çok çalışmalarına bağlayan Koşukavak, "Sahanın içini anlatmak kolay değil. Çünkü saha içerisinde büyük bir duygu yükü vardı. Rakip hem ekonomik anlamda hem de taktiksel anlamda güçlüydü. Çorum takımı, bu sezon ilk defa 3-5-2 formasyonu ile sahaya çıktı," dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”

İkinci yarıda gelen sevinç

Koşukavak, ilk yarıda Boluspor'un rakibi karşısında üstün olduğunu, ancak gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti. "İlk yarı itibariyle baskılı oynadık, ancak golü bulamadık," diyen Koşukavak, ikinci yarının başında gelen golle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti. Ancak bu gol, Çorum FK'yı daha da agresif bir oyun sergilemeye itti. Koşukavak, "Rakip, maçın sonlarına doğru risk aldı ve baskımız arttı. Savunmada yerleşimde ve bireysel mücadelelerde problemler yaşadık," şeklinde konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”

Dramatik anlar ve Allah’ın lütfu

Maçın 83. dakikasında Çorum FK'nın bulduğu gol, Boluspor taraftarlarını endişeye sevk etti. Ancak, maçın son saniyelerinde gelen golle Boluspor, maçı kazanmayı başardı. Koşukavak bu anları, "Çok öne gelip arkada çok alan bıraktılar. Sonra Allah devreye girdi. Çok çalışanlara Allah yardım eder," sözleriyle özetledi.

Süper Lig hasretine son vermek

Koşukavak, Boluspor'un Süper Lig'e çıkma hayaline vurgu yaparak, "Öncelikle tüm Boluspor'a, samimi ve içten, şehrinin takımına sadakatle bağlı olanlar için hayırlı olsun. İşin birinci tarafını başardık, inşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu başarırız," dedi.

# Boluspor, sezon, VAR, açıklama, Yalçın Koşukavak

11 May 2024 - 21:05 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL