Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok çalışanlara Allah yardım eder.”

Trendyol 1. Lig'in nefes kesen son haftasında Boluspor, Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maçın büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyordu ve beklenen oldu. Mücadele, Boluspor'un 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 sonuçlanarak, takımı play-off yolunda büyük bir avantaj sağladı.

Koşukavak: "31 yıllık Süper Lig hasreti var"

Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, duygusal bir açıklama yaptı. Takımın bu başarısını çok çalışmalarına bağlayan Koşukavak, "Sahanın içini anlatmak kolay değil. Çünkü saha içerisinde büyük bir duygu yükü vardı. Rakip hem ekonomik anlamda hem de taktiksel anlamda güçlüydü. Çorum takımı, bu sezon ilk defa 3-5-2 formasyonu ile sahaya çıktı," dedi.

İkinci yarıda gelen sevinç

Koşukavak, ilk yarıda Boluspor'un rakibi karşısında üstün olduğunu, ancak gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti. "İlk yarı itibariyle baskılı oynadık, ancak golü bulamadık," diyen Koşukavak, ikinci yarının başında gelen golle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti. Ancak bu gol, Çorum FK'yı daha da agresif bir oyun sergilemeye itti. Koşukavak, "Rakip, maçın sonlarına doğru risk aldı ve baskımız arttı. Savunmada yerleşimde ve bireysel mücadelelerde problemler yaşadık," şeklinde konuştu.

Dramatik anlar ve Allah’ın lütfu

Maçın 83. dakikasında Çorum FK'nın bulduğu gol, Boluspor taraftarlarını endişeye sevk etti. Ancak, maçın son saniyelerinde gelen golle Boluspor, maçı kazanmayı başardı. Koşukavak bu anları, "Çok öne gelip arkada çok alan bıraktılar. Sonra Allah devreye girdi. Çok çalışanlara Allah yardım eder," sözleriyle özetledi.

Süper Lig hasretine son vermek

Koşukavak, Boluspor'un Süper Lig'e çıkma hayaline vurgu yaparak, "Öncelikle tüm Boluspor'a, samimi ve içten, şehrinin takımına sadakatle bağlı olanlar için hayırlı olsun. İşin birinci tarafını başardık, inşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu başarırız," dedi.