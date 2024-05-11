Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: “Boluspor'un daha çok ihtiyacı vardı”

Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu son haftasında Boluspor, kritik bir galibiyetle Çorum FK'yı 2-1 yenerek play-off potasına giriş yaptı. Maçın son anlarında, tam 90+3. dakikada bulunan gol, Boluspor taraftarlarını sevince boğarken, Çorum FK ise play-off sıralamasında beşinci sırada kalmakla yetinmek zorunda kaldı.

Serkan Özbalta'dan maç sonu değerlendirmesi

Maçın ardından Çorum FK'nın tecrübeli teknik direktörü Serkan Özbalta, takımının performansı ve gelecek planları hakkında düşüncelerini paylaştı. Özbalta, "Yorucu ama bizim için verimli geçen bir sezonda, oyuncu sağlığı en önemli önceliğimizdi. Şükürler olsun ki, ciddi bir sakatlık olmadan sezonu tamamladık" dedi.

Boluspor'a övgüler

Boluspor'un galibiyetine değinen Özbalta, Boluspor’u tebrik etti ve Boluspor’un play-off'a daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti. "Boluspor için bu galibiyet, play-off potasına girmenin yanı sıra, moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bizim içinse bu sezon, uzun yıllar sonra 1. Lige çıkmanın ve ilk senemizde play-off sıralamasına girebilmenin başarısıydı" şeklinde konuştu.

Boluspor ve Çorum FK arasında taktik çekişmeler

Özbalta, maçın taktik yönüne de değinerek, "Boluspor'un oynayacağı oyunla alakalı farklı bir dizilişle sahaya çıktık. Oyuncularım, verilen taktikleri sahada en iyi şekilde uygulayarak, maçın sonuna kadar mücadele etti" diye ekledi. Maçın önemli anlarında yaşanan gol anlaşmazlığı ve takımının verdiği reaksiyon hakkında da bilgi verdi.

Sezon sonu değerlendirmesi

Çorum FK'nın bu sezon sergilediği performansı değerlendirirken Özbalta, takımının her basamağını önemsediğini ve oyuncularının gösterdiği mücadeleyle bu beşinciliği hak ettiklerini vurguladı. "Oyuncularımı kutluyorum ve daha iyi yerlere gelmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.