Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil A. Ş’ de mobbing iddiaları

Tayeks A.Ş. İşletmesinde sendikal baskılar

10 Mayıs 2024 tarihinde Bolu'daki Tayeks A.Ş. işletmesinin önünde bir araya gelen Teksif Sendikası üyeleri, iş yerinde yaşanan baskı ve tehditleri protesto etti. Sendika temsilcisi Sedat Allual, basın açıklamasında, işçilere yönelik uzun süredir devam eden mobbing ve baskıların, sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalamasına kadar sürecek mücadelesini tekrar vurguladı.

Sedat Allual’dan destek mesajları

Sedat Allual, sendika üyelerine yapılan muameleleri kınayarak, bu zorbalıkların sadece sendika üyesi oldukları için gerçekleştiğini belirtti. İddialara göre üyeler, işletme yöneticileri tarafından sendikadan ayrılmaları için yoğun baskı altına alınıyor, başarısız olduklarında ise cezalandırılmak amacıyla farklı bölümlere sürgün ediliyor.

Üyelere yapılan ağır baskı ve tehdit iddiaları

Allual, işletmedeki üst düzey yöneticilerin, işçilere açıkça sendikadan ayrılmaları yönünde baskı yaptığını açıkladı. Bu baskılar, hem işçilerin çalışma moralini bozmakta hem de iş yerindeki genel huzuru tehdit ettiğini belirten Allual, sendikanın işçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanmaları gerektiğini savunarak, işverenin bu haklara saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Anayasal ve yasal haklara saygı çağrısı

Teksif Sendikası, işvereni anayasa ve yasalara uymaya ve işçilerin haklarına saygı duymaya çağırdı. Sedat Allual, işverenin ekonomik gücünün, yasaların üstünde olmadığını ve işçilere çağdaş olmayan muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gezer Terlik A.Ş.'deki sendikal başarı

Allual ayrıca, Gezer Terlik A.Ş. işletmesinde sendikanın yetkisinin kesinleştiğini ve işçilerin toplu iş sözleşmesine bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Sedat Allual, sendikanın 72 yıllık geçmişi boyunca hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını ve mücadeleden geri adım atmadığını belirtti. Allual, bu duruşun, Tayeks A.Ş. çalışanlarının hakları için verilen savaşta da devam edeceğini ifade etti.