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Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış

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Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Anneler Günü'nde yapılan harcamalarda son üç yılda %500 artış olduğunu belirtti. Özel günlerde kartla yapılan alışverişlerin artışı ve esnafın ciro beklentileri hakkında önemli bilgiler.

Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış mask
Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış
Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış
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Anneler Günü Esnaf İçin Can Suyu: Harcamalarda %500 Artış

Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış

Anneler Günü, tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı özel günler arasında öne çıkıyor. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret'in açıklamalarına göre, son üç yılda Anneler Günü harcamalarında %500 gibi dikkat çekici bir artış yaşandı. 2021 yılında vatandaşların Anneler Günü için yaptığı harcamalar 100-200 TL arasındayken, bu rakam şu anda ortalama bin lira seviyesine ulaşmış durumda. Dünya genelinde ise bu miktar yaklaşık 200 dolar civarında.

Annelerimize Özel Alışverişin Ekonomiye Katkısı

Anneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış

Gayret, "Annelerimizin gönlünü hoş etmek için yapılan alışverişler, sadece annelerimizi mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda esnafımıza ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor," dedi. Kartla yapılan alışverişlerin yoğunluğuna dikkat çeken Gayret, geçen yıl Anneler Günü alışverişlerinin esnaf camiasına 25 milyar lira ciro getirdiğini, bu yıl ise maliyetlerin artmasıyla ciro beklentilerinin iki katına çıkacağını belirtti.

Esnafın Gözdesi: Anneler Günü

Anneler Günü, özellikle kuyumcu, çiçekçi, aksesuar, konfeksiyon, beyaz eşya ve zücaciyeci, pastacı, taksici gibi çeşitli esnaf grupları için önemli bir fırsat sunuyor. Gayret, vatandaşların annelerini sevindirirken yerel markaları ve esnafı tercih ederek ülke ekonomisine katkı sağlamalarının önemine vurgu yaptı.

Kartla Alışveriş ve Güvenlik ÖnlemleriAnneler Günü'nde esnafın yüzü gülüyor: Harcamalarda %500'lük rekor artış

Son yıllarda özellikle özel günlerde kartla yapılan alışverişlerin arttığını belirten Gayret, Anneler Günü gibi özel günlerde kart ile yapılan alışverişlerin %35 oranında arttığını söyledi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de genellikle kart kullanıldığını ifade eden Gayret, vatandaşların güvenlik açığı oluşturmamak için tanıdıkları siteleri ve kart bilgilerini güvene alan uygulamaları tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi.

# 100

12 May 2024 - 12:38 - Güncel

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