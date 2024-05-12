Jandarma ekiplerinden Mudurnu'da sıkı denetim!

Mudurnu ilçesinin önemli geçiş noktalarından biri olan Akyazı-Nallıhan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor. Yolda seyahat eden traktör, tır, otomobil, minibüsleri durduran jandarma ekipleri araçları denetledi. Denetim sırasında ekipler tarafından araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları, yaya geçitleri ve kontrolsüz kavşaklarda yayalara öncelik vermeleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Trafik haftası nedeniyle ‘Hayatla Yarışılmaz’, ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’, ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottolarından oluşan broşürler sürücülere verildi.