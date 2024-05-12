TEM’de bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yakuplar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Abidin K. idaresindeki 34 CLD 583 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı
. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole uçan araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.