Boluspor’da Daniel Avramovski fırtınası devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında gerçekleşen çekişmeli mücadelede Boluspor, kendi evinde Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off yarışında kritik bir avantaj elde etti. Maçın öne çıkan ismi ise Makedon futbolcu Daniel Avramovski oldu.
Avramovski'nin gol serisi devam ediyor
Daniel Avramovski, geldiği günden bu yana gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Boluspor'un sahadaki en etkili silahlarından biri olan Avramovski, Çorum FK ile yapılan önemli maçta takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu golle birlikte Avramovski, ligdeki toplam gol sayısını 8'e yükseltti. Makedon oyuncu, bu sezonda ligde forma giydiği 17 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de yer alarak, sürekli performansının bir göstergesi oldu.
Maçın dönüm noktası
Boluspor, Çorum FK karşısında sergilediği üstün performansla maçın kontrolünü elinde tuttu. Maçın 71. dakikasında sahneye çıkan Avramovski, sol kanattan yaptığı mükemmel süratle ceza sahasına girdi ve kritik bir anda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol, Boluspor'a 1-0'lık üstünlüğü getirirken, maçın gidişatını da değiştirdi. 29 yaşındaki futbolcu, maç boyunca sergilediği enerji ve azimle takımını sırtladı.
Boluspor play-off’ta
Boluspor'un bu galibiyeti, Trendyol 1. Lig'de play-off potasına girmesini başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, play-off maçlarında da aynı performansı sergileyerek şampiyon olmayı hedefliyor. Avramovski ve takım arkadaşlarının gösterdiği bu üstün performans, takımın lige olan bağlılığını ve yükselişini gözler önüne seriyor.
İstatistiklerle Avramovski
Orta saha oyuncusu Avramovski'nin performansı istatistiklerle ortaya çıktı. Toplamda 59 defa topa temas eden Avramovski, bu süreçte 38 kez pas verdi ve bunların 28'i hedefe ulaştı. Pas başarısı %74 olarak kaydedildi. Ayrıca, 2 uzun pas denemesinin de her ikisi de isabetliydi. Sahada rakipleriyle yaptığı 7 ikili mücadeleyi kazanırken, 2 hava topu mücadelesinden başarılı ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.