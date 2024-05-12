9 Yıldır dişini tırnağına takarak sadece bu işi yapıyor!

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan 44 yaşındaki Filiz Şahan, 9 yıldır kar, güneş, yağmur, çamur demeden çocuklarını okutmak için çalışıyor. Eşinden boşandıktan sonra maddi sorumluluğu artan 2 çocuk annesi Şahan, şehrin sokaklarını güzelleştirmek için tüm özverisiyle sokak sokak çalışma yapıyor. Ara sokaklarda fazla uzayan çimleri, zararlı otları eline aldığı makine ile biçen fedakar anne, 8.sınıfa giden oğlunu okutmak için ter döküyor. Sabah saatlerinden itibaren işine giden Şahan, mesai bitiminden sonra evindeki işleri tamamlıyor. Şahan, “Bizim işimiz sadece burada bitmiyor, eve gidiyoruz, bir de evde çocuklarla uğraşıyoruz. Yemek, ev işleri zor kadının işi gerçekten çok zor. Bir anne olmak daha bir ağır bir mesuliyet gerektiriyor” dedi.

“Bizim işimiz sadece burada bitmiyor”

Kadınların işinin gerçekten zor olduğunu ifade eden Filiz Şahan, “9 senedir Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi’nde çalışıyorum. Biz kadınların işi gerçekten zor. Çalışan bir anne olarak park bahçelerde gördüğümüz işler, yaptığımız işler, hepsi gerçekten ağır işler. Bizim işimiz sadece burada bitmiyor, eve gidiyoruz, bir de evde çocuklarla uğraşıyoruz. İşte yemek, ev işleri, yani zor, kadının işi gerçekten çok zor. Bir anne olmak daha bir ağır bir mesuliyet gerektiriyor. Allah bütün annelere kolaylıklar versin. Eşlerin de annelere çok yardımcı olması gerekiyor bu konularda bence. Çünkü zaten kadın yorgun gidiyor işten eve. Bir de evde koşturuyor. Bitmiyor yani kadının mesaisi. O yüzden kadınlara bence biraz daha özen gösterilmeli. Her konuda daha iyi şartlarda çalışmalarını gerekiyor bence” diye konuştu.

“Gayemiz, onlar büyüsünler, iyi bir meslek sahibi olsunlar”

Anneliğin ebedi süren bir meslek olduğunu ifade eden Filiz Şahan, “Çok severek yaptığımız bir şey ama annelik, sanıyorum, ebedi süren bir meslek. Hani o yüzden, çok gocunmuyorsunuz. Hem evin maddi açıdan çeviriyor hem temizlik, yemek falan. Yani kadınlar gerçekten aşırı derecede yoruluyor. Büyük oğlum okumuyor. Küçük oğlum ise 8.sınıfa gidiyor. Mesuliyeti bana ait. Her türlü maddi manevi hayat şeyini karşılayan benim. Gayemiz, onlar büyüsünler, iyi bir meslek sahibi olsunlar, tek istediğimiz o. Biz olamadık, anneleri olarak. Onları daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Tek amacımız o. Anneler onun için cefa çekiyor. Hem evlatları için, hem yaşamak zorundayız bu şekilde. Annelere, Allah sabır versin, güç kuvvet versin diyorum. Gerçekten hem evde, hem işte çalışan annelerin işi çok zor. Allah onlara kolaylık versin, güç kuvvet versin. Hepimize de. Çocuklarımıza Allah bağışlasın. Bütün annelerin de Anneler Günü kutlu olsun” dedi.