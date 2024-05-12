Akademisyen ve yazarlar "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" etkinliğinde bir araya geldiler

Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında her hafta cuma günü buluşan akademisyen ve yazarlar, sanattan edebiyata, toplumu ilgilendiren her konuda alanında uzmanlarla sohbet gerçekleştiriyor.
BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Doç. Dr. Erhan Çapraz'ın katıldığı etkinlikte " Türk Dilinde Töresözler: Atasözleri" konusu işlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şube Başkanı Mustafa Süs, bu tür kültürel etkinliklerin Bolu'ya çok şey kattığını ve ilk günden itibaren ilgi gördüğünü söyledi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.