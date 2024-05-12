Boluspor’da Jefferson attı play-off geldi!

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi ağırladı. Karşılaşmanın en kritik anlarından birinde, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson, kariyerinin bu sezonki ikinci golünü kaydederek Boluspor'u play-off potasına taşıdı. Oyuna 72. dakikada dahil olan Jefferson, 90+3. dakikada skoru 2-1'e taşıyan golü attı.

Jefferson kritik anda sahneye çıktı

Maçın son dakikalarında Boluspor'un hızlı gelişen kontra atağında Jefferson ön plana çıktı. Topla buluşan Jefferson'un ilk şutu defanstan dönse de, devam eden atakta dar bir açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Bolu Atatürk Stadyumu'nda sevinç dalgalarına neden oldu ve Boluspor'u ligde üst sıralara taşıyan önemli bir adım oldu.

Jefferson'un sezon performansı

Bu sezon ligde 14 kez Boluspor forması giyen Jefferson, Çorum FK ve Giresunspor maçlarında gol sevinci yaşarken, Altay karşısında ise bir asist yapma başarısını gösterdi. Çorum FK maçında 72. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin’in yerine oyuna giren Jefferson, maç boyunca yüksek bir performans sergiledi. Topla 21 kez buluşan yıldız oyuncu, attığı 16 pasın 14'ünde isabet sağlayarak %88 pas başarısı gösterdi ve mücadelenin iki ikili mücadelesinde de başarılı oldu.

İstatistiklerle Jefferson

Jefferson'un maç boyunca gösterdiği performans, takımının stratejik başarılarına büyük katkı sağladı. 72. dakikada sahaya adım atan Jefferson, kısa sürede etkili bir oyun ortaya koydu. Girdiği tüm ikili mücadelelerden zaferle ayrılan ve bir kez top kapma başarısı gösteren Brezilyalı oyuncu, takımının vazgeçilmezlerinden.

Boluspor’un kritik galibiyeti

Boluspor’un bu kritik galibiyeti, play-off yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Jefferson'un performansı da taraftarlar ve takım arkadaşları tarafından büyük takdir topladı. Kosovalı orta saha oyuncusu, ligdeki son haftalara girilirken formunu korumaya ve Boluspor'un üst sıralarda kalmasına yardımcı olmaya devam edecek.