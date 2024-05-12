BAİBÜ öğrencileri otobüs zammına tepki gösterdi; Öğrenciler pazartesi günü belediyeye yürüme kararı aldı

11 liradan 18 liraya

Bolu Belediyesi Meclisi Özel Halk Otobüsü fiyatlarına zam yaptı zam haberi Bolu da yankılandı. Tam fiyat 15 iken 25 oldu öğrenci fiyatları ise 11 liradan 18 liraya çıkartarak yüzde 66 zam yapıldı. Bu zam haberinin gelmesinin ardından öğrenciler ise şok geçirerek bir çıkar yol düşünmeye başladılar aynı zamanda sözle tepkilerini ifade etmekten de çekinmediler müşteri değil öğrenciyiz sloganı ile bir araya toplanmaya başladılar.

Otostop çekiyorlar

Bolu Belediyesi Meclisinin Özel halk otobüslerine yaptığı zammın yankıları sürmeye devam ediyor öğrenciler bir araya gelip bir çözüm düşünmeye başlamışlardı haber merkezimize ulaşan bilgilere göre bazı öğrenciler fiyatları protesto için otobüsleri kullanmak yerine otostop çekmeye başladıkları söyleniyor. Öğrencilerin kendi aralarında ki mesajlaşmalarda korkudan sesini çıkaramayanlar için sesinizi yükseltin sloganını benimsedikleri ortaya çıktı.

Pazartesi belediyeye yürüyecekler

Bolu Belediyesi Meclisinin otobüs bilet fiyatlarına olan zammına tepkiler sürerken öğrencilerden şaşırtan yeni bir hamle geldi. Pazartesi günü belediye önünde eylem düzenleyecekler.13 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00da Bolu Belediyesi önüne yürüyerek eylem düzenleyerek haklarını aramayı bu adaletsizliği düzeltmeyi hakları olan öğrencinin ödeyebileceği tarzda ücret düzenlemesini almaya kararlılar. Bütün bolu halkını da pazartesi saat 15:00da Bolu Belediyesi önüne beklediklerini belirttiler.

Yapılan haksız zamların ardından öğrencilerin tepkileri biteceğe benzemiyor öğrencilerin bu tepkisine Bolu Belediyesi meclisinin ve yetkililerin vereceği cevap ise merak konusu oldu.