Türk futbolunun kalbi bu hafta da hız kesmeden atıyor. Trendyol Süper Lig'e yeni katılan takımlar belli olurken, gözler play-off mücadelesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti. Ancak asıl sürpriz, Boluspor'dan geldi.

Kritik maçın kahramanı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaştı. Maç boyunca mücadele dolu anlar yaşanırken, Boluspor'un 90+3. dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazanması herkesi mest etti. Bu sonuçla Boluspor, ligi 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boluspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer play-off adayları Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK ve Kocaelispor'a başarılar dilerken, Boluspor'un bu başarısını da özellikle vurguladı. Erdoğan'ın tebriği, Boluspor camiasında büyük sevinç ve motivasyon yarattı.

Süper Lig yolunda zorlu rakipler

Boluspor, play-off sürecinde zorlu rakiplerle karşılaşacak. Ancak bu son dakika golü, takımın moralini yükselterek, Süper Lig'e çıkma umutlarını güçlendirdi. Taraftarlar, takımlarının bu başarısını kutlamak için sosyal medyada tezahüratlarını ve destek mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Boluspor’un play-off yolu

Boluspor, bu kritik dönemeçten sonra gözünü tamamen play-off maçlarına çevirmiş durumda. Takımın teknik direktörü ve oyuncuları, bu önemli aşamada en iyi performansı sergileyerek tüm Boluspor taraftarlarını gururlandırmayı hedefliyor.