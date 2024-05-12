Türkiye İş Bankası 100. yılında Bolu’da yeşil bir miras bırakacak

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında, "81 İlde 81 Orman" projesi yeniden başlıyor. Bu kapsamda Bolu’da geleceğe yönelik yeşil bir miras bırakılması hedefleniyor…

Yeni dönemde hedef büyük

Yeniden başlatılan projenin bu ikinci döneminde, Türkiye'nin dört bir yanında toplamda 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanıyor. Bu fidanlar, 81 ilimizde belirlenen alanlarda toprakla buluşacak ve önümüzdeki 3 yıl boyunca düzenli olarak bakımları yapılacak. İlk dönemde elde edilen %84 başarı oranı, projenin bu yeni aşaması için de umut verici bir ışık tutuyor.

Geçmişten günümüze büyük başarılar

Projenin ilk aşamasında, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 1500 hektarlık bir alanda 2 milyon 205 bin fidan dikilmiş ve bu fidanlar düzenli bakımla desteklenmişti. Elde edilen %84 oranındaki başarı, bu fidanların büyük bir kısmının sağlıklı bir şekilde büyüyüp ormanlara dönüşmesini sağladı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidan dikilerek 82'nci ormanın oluşturulduğu da unutulmamalı.

Yeni yüzyıl, yeni çınarlar

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın ikinci yüzyılının ilk adımlarını atarken, geçmiş dönem başarılarını bir adım daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Samsun ve Erzincan illerinden başlayacak olan yeni ağaçlandırma faaliyetleri, ülkenin dört bir yanına yayılacak. Aran, bu projenin sadece ağaç dikmekle kalmayıp, bölgesel flora ve faunanın zenginleşmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Karbon salımını azaltma çabaları

Proje, ormanlaştırma çalışmalarının yanı sıra karbon salımını azaltma hedefleriyle de dikkat çekiyor. İş Bankası Grubu, özellikle son iki yılda karbon nötr hedeflerine ulaşmak için büyük mesafe kat etti. Aran, bu çabaların uluslararası alanda da takdir topladığını ve Paris İklim Anlaşması kapsamında Türkiye'nin taahhütlerini yerine getireceğini belirtti.

Toplumsal farkındalık ve ağaçlandırma projeleri

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı, özellikle eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu projeler, özellikle genç nesiller başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinin çevre ve doğa konularında bilinçlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi' gibi girişimlerle bu bilinç daha da artırılacak.

Ormanlarımız ve geleceğimiz

Deniz Ataç, bu projenin sadece ağaçlandırma değil, aynı zamanda toplumsal bir birlik ve beraberlik projesi olduğunu vurgulayarak, herkesin çevre koruma konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Bu projeyle Türkiye'nin orman varlığını artırma ve çevre bilincini güçlendirme hedeflerine önemli katkılar sağlanacak.