- Spor

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'de nefes kesen son hafta mücadelesi! Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 90+3'te yendi ve play-off'a son anda adını yazdırdı. İşte play-off eşleşmeleri ve maç tarihleri.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? mask
Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?
Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. haftasında Boluspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaştı. Maçın son dakikalarına kadar 1-1 devam eden skor, 90+3. dakikada Boluspor'un attığı golle değişti. Bu golle Boluspor, 7. sıradan play-off'a katılmaya hak kazandı.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Play-off yolcusu Sakaryaspor ve rakipleri

Ligin üçüncü sırasında yer alan Sakaryaspor, kendi evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek play-off finaline doğrudan katılma hakkını elde etti. Sakaryaspor, bu sonuçla Marmara derbisinin galibi oldu ve sezona iddialı bir şekilde devam etme şansını sürdürdü.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Eşleşmeler belli oldu

Play-off eşleşmeleri de maçların tamamlanmasıyla netleşti. Bodrum FK, ligi dördüncü sırada tamamlarken, Göztepe ile olan maçından beraberlikle ayrıldı. Bodrum FK, play-off ilk turunda Boluspor ile eşleşti. İlk turun diğer maçında ise Ahlatcı Çorum FK, 6. sırada yer alan Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Play-off programı

Play-off maçları heyecanı, 16 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bodrumspor ve Boluspor arasındaki ilk tur maçı Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Aynı günün akşamında, saat 20.00'de Çorum'da Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Kazanan takımlar bir üst tura çıkacak.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Final heyecanı yaklaşıyor

Play-off'ta mücadele eden takımlar, 20 ve 24 Mayıs'ta ikinci tur maçları için sahaya çıkacaklar. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, 30 Mayıs'ta oynanacak olan final maçıyla belirlenecek.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Gözler Süper Lig'e Çıkacak son takımda

Trendyol 1. Lig'de sezon boyunca süren mücadeleler, play-off maçlarıyla son bulacak. Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından, Süper Lig'e çıkacak son takım bu heyecanlı maçlar sonucunda belli olacak. Futbolseverler, kalan maçların sonuçlarını merakla bekliyor.

Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

# Boluspor, sezon

12 May 2024 - 15:22 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL