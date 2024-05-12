Bodrum FK – Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. haftasında Boluspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaştı. Maçın son dakikalarına kadar 1-1 devam eden skor, 90+3. dakikada Boluspor'un attığı golle değişti. Bu golle Boluspor, 7. sıradan play-off'a katılmaya hak kazandı.

Play-off yolcusu Sakaryaspor ve rakipleri

Ligin üçüncü sırasında yer alan Sakaryaspor, kendi evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek play-off finaline doğrudan katılma hakkını elde etti. Sakaryaspor, bu sonuçla Marmara derbisinin galibi oldu ve sezona iddialı bir şekilde devam etme şansını sürdürdü.

Eşleşmeler belli oldu

Play-off eşleşmeleri de maçların tamamlanmasıyla netleşti. Bodrum FK, ligi dördüncü sırada tamamlarken, Göztepe ile olan maçından beraberlikle ayrıldı. Bodrum FK, play-off ilk turunda Boluspor ile eşleşti. İlk turun diğer maçında ise Ahlatcı Çorum FK, 6. sırada yer alan Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Play-off programı

Play-off maçları heyecanı, 16 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bodrumspor ve Boluspor arasındaki ilk tur maçı Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Aynı günün akşamında, saat 20.00'de Çorum'da Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Kazanan takımlar bir üst tura çıkacak.

Final heyecanı yaklaşıyor

Play-off'ta mücadele eden takımlar, 20 ve 24 Mayıs'ta ikinci tur maçları için sahaya çıkacaklar. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, 30 Mayıs'ta oynanacak olan final maçıyla belirlenecek.

Gözler Süper Lig'e Çıkacak son takımda

Trendyol 1. Lig'de sezon boyunca süren mücadeleler, play-off maçlarıyla son bulacak. Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından, Süper Lig'e çıkacak son takım bu heyecanlı maçlar sonucunda belli olacak. Futbolseverler, kalan maçların sonuçlarını merakla bekliyor.