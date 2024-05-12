Profesörden sivrisinekler hakkında ezber bozan açıklama…

İklim Değişikliği ve Sivrisinek Sorunu
Prof. Dr. Hüseyin Çetin, iklim değişikliğinin tüm dünya gibi Türkiye'deki sivrisinek popülasyonunu etkilediğini açıkladı. Özellikle sıcak geçen ilkbahar aylarıyla birlikte sivrisineklerin aktivitesinde artış gözleniyor. Profesör, bu canlıların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini detaylarıyla paylaştı.
Yaz aylarında sivrisinek artışı beklenmiyor
Yaz aylarında sivrisinek popülasyonunda beklenen artışın olmayacağını belirten Prof. Dr. Çetin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde binlerce görevlinin haşere mücadelesi yürüttüğünü ve vatandaşların da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Sadece belediyelerin ilaçlama faaliyetleriyle bu problemin üstesinden gelinemediğine dikkat çekti.
İlaçlamalarının etkisizliği
Profesör, Türkiye'de yıllardır devam eden sisleme yöntemi ile yapılan ilaçlamaların sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadelede yeterince etkili olmadığını söyledi. Bu yöntemin halk arasında yaygın bir yanılgıya sebep olduğunu ve daha etkili yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Vatandaşların alması gereken önlemler
Sivrisinekle mücadelede vatandaşların alabileceği önlemlere de değinen Çetin, durgun su birikintilerinin özenle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yağmur suyu birikintileri, atıl lastikler gibi alanların sivrisinek üremesi için ideal ortamlar sunduğunu, bu tür yerlerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Yanlış inanışlar
Prof. Dr. Çetin, halk arasında sivrisinekle mücadele konusunda bazı yanlış inanışların olduğunu belirtti. Vatandaşların organik ürünlere gösterdiği özenin aksine, ilaçlama zamanlarında evlerin kapı ve pencerelerini açık bırakma eğiliminde olduğunu ve bu durumun tehlikeli olabileceğini açıkladı.
Sıtmanın Türkiye'deki durumu
Profesör, sivrisineğe bağlı hastalıklar arasında özellikle sıtmanın Türkiye'de kontrol altına alındığını belirtti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sıtmanın neden olduğu ölümlerin, savaş kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu, ancak günümüzde yapılan etkili mücadele ile bu hastalığın kökünün kurutulduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Hüseyin Çetin'in sivrisinekle mücadelede belirttiği yanılgılar ve etkili mücadele yöntemleri, Türkiye'de bu soruna dair farkındalığı artırma ve daha sağlıklı bir çevre yaratma adına önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.