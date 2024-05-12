Gölcük ve Abant Tabiat Parkı işletme sözleşmesi feshedildi şimdi ne olacak?

Gölcük Tabiat Parkı'nda sözleşme feshi

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun en önemli doğal alanlarından biri olarak bilinirken, işletme hakkının Bolu Belediyesi'nden alınması büyük yankı uyandırdı. 2012 yılından bu yana Bolu Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) arasında imzalanan üç ayrı işletme sözleşmesi son zamanlarda tartışmaların odağında.

Boluspor'un alt işletmeciliği ve sözleşme ihlalleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Bolu Belediyesi işletme hakkını Boluspor'a devretmiş, ancak Boluspor bu hakkı sözleşme şartlarına aykırı bir şekilde dört farklı kişiye ikinci kez alt işletmeciliğe vermiş. Bu durum, sözleşmenin feshedilmesinde önemli bir gerekçe olarak öne çıkıyor.

Yapılan denetimler ve tespit edilen aykırılıklar

Yapılan açıklamada DKMP tarafından yapılan denetimler sonucunda, Gölcük Tabiat Parkı'nda çeşitli sözleşme aykırılıkları belirlendi. Temizlik, bakım, onarım, ücretlendirme ve trafik sorunları gibi pek çok alanda 25 adet tutanak düzenlendi. Bolu Belediyesi'ne yapılan uyarılara rağmen gerekli düzenlemelerin yapılmadığı tespit edildi.

Fesih süreci ve gerçekler

2024/1 sayılı yönerge hükümleri kapsamında, sözleşmelerin Bakanlık tarafından feshedilmesi kararlaştırıldı. DKMP 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü tarafından yazılan detaylı bir yazı ile fesih gerekçeleri açıklandı. Bu belgeler, fesih işleminin gerekçelerini ve sürecini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İddialar hakkında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yapılan açıklamalarda sözleşmenin "siyasi gerekçelerle veya habersiz şekilde feshedildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ayrıca, parkın "halka kapatıldığı" şeklindeki iddialar da gerçek dışı olarak nitelendiriliyor.

Gölcük Tabiat parkı halka açık kalıyor

Genel Müdürlük, Gölcük Tabiat Parkı'nın halka kapalı olmadığını ve Abant Gölü ile Yedigöller Milli Parkları'nda olduğu gibi vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Parkın doğal güzelliklerinin halkın erişimine açık olması, bölge turizmi için de büyük önem taşıyor.