Bolu’da 2024 kira fiyatları… Bolu’da 2024 emlak piyasasında son durum…

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu İl Temsilcisi İlyas Özçelik son dönemdeki emlak verilerini ve geleceğe yönelik öngörülerini paylaştı. Bolu'daki konut ve kira piyasasındaki son durum ve gelecek tahminleri haberimizde…

Konut piyasasındaki değişimler

Nisan 2024 itibarıyla Bolu'da konut fiyatları, sıradışı bir yükseliş sergiliyor. Özçelik'e göre, şehirdeki ortalama konut fiyatı 2.926.000 TL'ye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz üç yıl içinde konut fiyatları %736 gibi rekor bir artış gösterdi. Bu artışın, yatırımcılar ve alıcılar üzerindeki etkilerini ve Bolu emlak piyasasını nasıl şekillendirdiğini Özçelik değerlendirdi.

Amortisman sürelerindeki dalgalanmalar

Özçelik’in değerlendirmelerinde konutlardaki amortisman süreleri de dikkate değer değişimler gösteriyor. Nisan 2020'de 25 yıl olan amortisman süresi, Nisan 2022'de 33 yıla çıkarken, Nisan 2024 itibarıyla 19 yıl 2 aya düşmüş durumda. Bu durum, Bolu'daki konut yatırımlarının geri dönüş sürelerinin ne şekilde değiştiğini ve yatırımcıların bu duruma nasıl tepki gösterdiğini gösteriyor.

Kira piyasasındaki inanılmaz yükseliş

Bolu'da kiralık konut piyasası da benzer bir yükseliş trendi içinde. Nisan 2024 itibarıyla ortalama kira bedeli 12.681 TL olarak kaydedilmiş. Son bir yılda kira fiyatları %152 artarken, üç yıllık periyotta %1179 gibi dikkat çekici bir artış yaşanmış.

Türkiye genelinde kira kazancı sıralaması

Türkiye genelinde kira kazancına bakıldığında, Bolu, ortalama 19 yıl ile ilk 30 şehir arasında yer alıyor. Ankara, en yüksek kira kazancına sahip il olarak öne çıkarken, Tekirdağ, Bilecik, Urfa ve Kilis de sıralamada yer alıyor.

Yatırım fırsatları

Özçelik, önümüzdeki altı ay içinde Bolu'daki konut fiyatlarının %25,97 oranında artış göstermesini bekliyor. Bu tahmin, yatırımcılar için Bolu'da hangi bölgelerin cazip olabileceğini ve hangi tür konutların daha çok değerlenebileceğini ortaya koyuyor.

Bolu Emlak Piyasasının Geleceği

Bolu, Türkiye emlak piyasasında hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Şehirdeki konut ve kira piyasasıyla ilgili yaşanan büyük değişimler ve gelecek öngörüleri, Bolu'yu hem riskli hem de potansiyeli yüksek bir pazar olarak konumlandırıyor. Yatırımcılara ve alıcılara yönelik stratejik kararlar ve bu kararların Bolu ekonomisi üzerindeki etkileri, şehrin emlak piyasasının geleceğini şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.