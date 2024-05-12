Anneler Günü'nde Türk Kızılay Bolu Şubesi'nden anlamlı ziyaret

Türk Kızılay Bolu Şubesi, Anneler Günü'nde huzurevinde kalan kadınlar için özel bir etkinlik düzenledi. Bu anlamlı günde, gönüllüler huzurevini ziyaret ederek yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Gönüllülerden el yapımı çiçekler

Etkinlik kapsamında Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, kendi elleriyle hazırladıkları çiçekleri huzurevi sakinlerine sundu. Bu küçük jest, huzurevindeki annelerin yüzlerini güldürdü ve onlara olan sevgi ve saygılarını ifade etmenin bir yolu oldu.

Bilgi yarışması ile eğlenceli dakikalar

Gönüllüler tarafından düzenlenen bilgi yarışması, etkinliğe keyif kattı. Yarışma, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatırken, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve etkileşimi teşvik etti. Bu sosyal aktivite, huzurevinin sakinlerine neşeli dakikalar yaşattı.

Duygusal anlar ve pasta kesimi

Etkinlik, pasta kesimi ile devam etti. Gönüllüler, bardaklara ektikleri papatya çiçeklerine isim yazarak, anneler ile duygusal bir bağ kurulmasını sağladı. Bu özel an, her iki taraf için de duygusal ve unutulmaz oldu.

Ziyaretten memnuniyet ve dualar

Etkinliğin sonunda huzurevi sakinleri, gösterilen ilgi ve alakadan ötürü son derece memnun kaldı. Kızılay gönüllüleri, yaşlıların dualarıyla uğurlandı. Bu ziyaret, huzurevi sakinleri için değerli bir anı olarak kaldı ve Türk Kızılay'ın toplum içindeki pozitif etkisini bir kez daha gösterdi.