Anadolu Otoyolu'nda kapsamlı üstyapı onarım çalışmaları başlıyor… Karayolları duyurdu!

Anadolu Otoyolu, yoğun kullanımı ve stratejik önemi nedeniyle sık sık bakım ve onarım çalışmalarına sahne oluyor. Bu defa, Düzce ve Kaynaşlı kavşakları arasında, yoğun bir üstyapı onarım çalışması planlandı. Çalışmalar, 13 Mayıs 2024 sabah 09.00 itibarıyla başlayacak ve 17 Mayıs 2024 saat 17.00'ye kadar sürecek.

Çalışma detayları

Belirtilen tarihler arasında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki O-4/23 Km: 17+900 - 17+500 kilometre aralığındaki Ankara istikameti, üstyapı onarım çalışmaları için trafiğe kapatılacak.

Trafik nasıl yönlendirilecek?

Onarım çalışmaları süresince, Ankara yönüne gidecek trafik, otoyolun diğer şeridi üzerinden çift yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanacak. Bu süre zarfında, 1 şerit İstanbul istikametine, 2 şerit ise Ankara istikametine hizmet verecek şekilde düzenlenecek.

Sürücüler için öneriler

Sürücülerin, çalışma alanlarına yaklaşırken dikkatli ve sabırlı olmaları gerekiyor. Ayrıca, güzergah üzerindeki işaret ve yönlendirmelere uyum sağlamaları, kazaların ve aksamaların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.

Alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel trafik yönetim birimleri, çalışmalar süresince güncel bilgileri ve duyuruları resmi kanallar aracılığıyla paylaşacak.