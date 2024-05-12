Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

Ahmet Baysal'dan amcasına 24. mektup

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, merhum amcası İzzet Baysal'a olan sevgi ve minnettarlığını ifade etmek için 24. kez bir mektup kaleme aldı. Bu özel mektup, Bolu'da düzenlenen 35. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında okundu.

İzzet Baysal Vakfı Şükran Günleri devam ediyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri, bu yıl da çeşitli etkinliklerle süsleniyor. Üç gün boyunca sürecek olan etkinliklerde, müzikal ve sportif gösteriler Bolululara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ahmet Baysal’ın sağlık sorunları ve Bolu’ya olan bağlılığı

Ahmet Baysal, mektubunda geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bolu'ya gelememe üzüntüsünü dile getirdi. Ancak, Bolu'ya olan bağlılığı ve Vakfın çalışmalarını sürdürme arzusu güçlü bir şekilde hissediliyor.

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk ödülü

Her yıl İzzet Baysal Şükran Günleri'nde verilen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, bu yıl da bir Bolulu hayırsevere takdim edilecek. Ödül, topluma katkıda bulunan bireyleri teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla veriliyor.

Vakfın gelecek planları ve yatırımları

Ahmet Baysal, mektubunda 2023 yılında gerçekleştirilen ve planlanan projelerden bahsetti. Aralarında depremzedelere yardım, hastanelere cihaz bağışı ve yeni sağlık merkezleri açılması gibi önemli adımlar bulunuyor. Vakfın, İzzet Baysal'ın mirasını yaşatmaya devam ettiği vurgulandı.

Ahmet Baysal'dan duygusal veda

Mektubun sonunda Ahmet Baysal, amcasına olan sevgi ve saygısını bir kez daha dile getirerek, onun izinden gitmenin ve verdiği değerleri sürdürmenin gururunu paylaştı. Vakfın gelecek nesillere de örnek olacak çalışmalar yapmaya devam edeceği belirtildi.