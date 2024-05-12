- Yaşam

Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

ABONE OL Google News Sayfamız

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, amcası İzzet Baysal’a 24. kez mektup yazarak, Bolu’ya katkıları için duyduğu minneti ifade etti. 35. İzzet Baysal Şükran Günleri'nde okunan mektup ve Vakfın gelecekteki planları haberimizde…

Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı! mask
Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!
Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ahmet Baysal'dan amcasına 24. mektup

Ahmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, merhum amcası İzzet Baysal'a olan sevgi ve minnettarlığını ifade etmek için 24. kez bir mektup kaleme aldı. Bu özel mektup, Bolu'da düzenlenen 35. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında okundu.

İzzet Baysal Vakfı Şükran Günleri devam ediyorAhmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri, bu yıl da çeşitli etkinliklerle süsleniyor. Üç gün boyunca sürecek olan etkinliklerde, müzikal ve sportif gösteriler Bolululara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ahmet Baysal’ın sağlık sorunları ve Bolu’ya olan bağlılığı

Ahmet Baysal, mektubunda geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bolu'ya gelememe üzüntüsünü dile getirdi. Ancak, Bolu'ya olan bağlılığı ve Vakfın çalışmalarını sürdürme arzusu güçlü bir şekilde hissediliyor.

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk ödülüAhmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

Her yıl İzzet Baysal Şükran Günleri'nde verilen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, bu yıl da bir Bolulu hayırsevere takdim edilecek. Ödül, topluma katkıda bulunan bireyleri teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla veriliyor.

Vakfın gelecek planları ve yatırımlarıAhmet Baysal, amcasına 24. mektubunu yazdı!

Ahmet Baysal, mektubunda 2023 yılında gerçekleştirilen ve planlanan projelerden bahsetti. Aralarında depremzedelere yardım, hastanelere cihaz bağışı ve yeni sağlık merkezleri açılması gibi önemli adımlar bulunuyor. Vakfın, İzzet Baysal'ın mirasını yaşatmaya devam ettiği vurgulandı.

Ahmet Baysal'dan duygusal veda

Mektubun sonunda Ahmet Baysal, amcasına olan sevgi ve saygısını bir kez daha dile getirerek, onun izinden gitmenin ve verdiği değerleri sürdürmenin gururunu paylaştı. Vakfın gelecek nesillere de örnek olacak çalışmalar yapmaya devam edeceği belirtildi.

# Sağlık, İZZET BAYSAL

12 May 2024 - 23:30 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL