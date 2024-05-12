Türkiye’nin 81 il barosundan ortak açıklama…” Mahkeme kadıya mülk değildir!”

İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi'nin avukata yönelik uygunsuz davranışları sonrası, Türkiye'nin 81 il barosu ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, mahkemelerin tarafsızlığı ve avukatlık mesleğine saygı vurgulandı.

Türkiye'nin 81 İl barosundan ortak bildiri

Türkiye'nin dört bir yanından barolar, İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi'nin, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir'e yönelik olarak gerçekleştirdiği sözlü saldırılara karşı ortak bir bildiri yayınladı. İddialara göre, hakim, duruşma esnasında avukata yaraşmayan ifadeler kullanarak hukuk camiasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

Yargı alanında uygunsuz davranışlar ve toplumsal tepkiler

İskenderun'daki bu olay, sadece yerel değil, genel bir sorunun işaretçisi olarak kabul ediliyor. Son zamanlarda, Van'da benzer şekilde iki ayrı hakimin, avukatları zor kullanarak duruşma salonlarından çıkardığına dair haberler medyada yer aldı. Bu tür davranışlar, yargı mensupları arasındaki saygı ve işbirliğinin korunmasını zorunlu kılan hukuki normlarla bağdaşmamaktadır.

Adalet mekanizmasında avukat ve hakim ilişkisi

Avukatlar, adaletin sağlanmasında kritik roller üstlenirler ve hakimlerle olan profesyonel ilişkileri, mahkemelerin adil ve etkin işleyişini doğrudan etkiler. Ancak İskenderun'da yaşanan olay, bu dinamikte ciddi bir çatışma olduğunu gözler önüne seriyor. Hakimlerin, avukatları duruşma salonundan haksız yere çıkarma girişimi, yargı sistemi içindeki güven ve işbirliği ruhuna zarar vermektedir.

Hukukun üstünlüğüne olan inanç

Bu tür olaylar, hukukun üstünlüğüne olan inancı sarsmakta ve adalet mekanizmasının tarafsızlığını zedelemektedir. Türkiye'nin 81 il barosu, yayınladıkları bildiride, yargı organlarının bireysel çıkarlara değil, kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, hakimlerin bu bilinçle hareket etmesinin önemini hatırlatıyor.

Yargıda şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı

Barolar, yargıda şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması çağrısında bulunarak, hukuka aykırı davranış sergileyen yargı mensuplarına karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracaklarını duyurdular. Bu süreç, yargı içindeki disiplin mekanizmalarının işlerliğini ve etkinliğini de test etmiş olacak.

Avukat hakları ve adalet arayışı

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir'e yapılan saldırı, avukat haklarının korunması gerektiğini ve adalet arayışının her durumda sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin baroları, meslektaşlarına yönelik saldırıları kabul edilemez buluyor ve avukatlık mesleğine yönelik saygının her koşulda sağlanması gerektiğini savunuyor.