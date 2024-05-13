13 May 2024 - 09:43- Spor G:

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

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Bolu 1. Amatör Küme'de bir kez daha zirveye oturan GLS Grup Aladağspor, Sebenspor'u 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını üçüncü kez kazandı. Tüm detaylar için haberimizi okuyun.

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı mask
Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı
Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı
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Bolu'nun sevilen futbol kulübü GLS Grup Aladağspor, Akay Kardeşler Bolu 1. Amatör Küme'de bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Normal sezonda rakiplerine üstünlük kurarak hiç yenilgi yüzü görmeyen mavi beyazlı ekip, son maçında Sebenspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

Son maçın kahramanları

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aladağspor, Seben derbisinde büyük bir başarı gösterdi. Mavi beyazlıların karşılaştığı Sebenspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyet, takımın bu sezonki üstün performansının bir göstergesi oldu. Maçın yıldızları arasında dört golün sahipleri büyük takdir topladı.

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

Kupa töreni ve şampiyonluk kutlamaları

Sezonun son düdüğünün çalmasıyla birlikte düzenlenen kupa töreninde, şampiyonluk kupası Aladağspor'un kaptanı Gökhan Dokucu tarafından havaya kaldırıldı. Bolu ASKF tarafından organize edilen törene Bolu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Serin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve diğer önemli isimler katıldı. Takım oyuncuları ve teknik heyet, kupayla birlikte unutulmaz anlar yaşayarak taraftarlarıyla birlikte zaferlerini kutladılar.
Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

Aladağspor'da hedef büyük

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve bu sezon zirveye ulaşan GLS Grup Aladağspor için yolculuk burada bitmiyor. Kulüp yönetimi, takımın gelecek sezonlarda da başarılarını sürdürme ve daha büyük hedeflere ulaşma konusunda kararlı. Futbol İl Temsilcisi Hasan Aksay ve diğer yöneticiler, takımın potansiyelini en üst düzeyde tutmak için gerekli planlamaların yapıldığını belirttiler.

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

Taraftarların destekleri unutulmadı

Şampiyonluğun mimarlarından biri de hiç şüphesiz sadık taraftarlar oldu. Her maçta takımını destekleyen Aladağspor taraftarları, şampiyonluk sevincini futbolcular ve teknik ekip ile birlikte doyasıya yaşadı.

Bolu 1. Amatör Küme şampiyonu Aladağspor kupasını kaldırdı

# belediye, sezon, seben

13 May 2024 - 09:43 Bolu- Spor

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