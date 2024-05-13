Virajı alamayınca dükkanlara daldı felaketten son anda dönüldü!

Kaza, D- 100 karayolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Cihan A. yönetimindeki 14 AC 726 plakalı kamyonet, D-100 karayolundan ara sokağa girmek istedi.
Ara sokağa gireceği esnada virajı alamayan kamyonet, beton bariyerleri yıkarak dükkanlara çarptı. Kazadan kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkabilecek muhtemel bir yangına karşı gerekli önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kamyonette ve dükkanlarda hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - Bu o mu bilmiyorum ama geçen aynı bunu gibi bir araçla bastık a basıyordu... Virajı alamama sebebi aşırı hızlı olması ve araç kullanmayı bilmemesi...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.