Bolu temsilcisi Karpars Basketbol Takımı, Çelikeller'i farklı yenerek turu geçti

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin zirvesinde yer alan Karpars Basketbol Takımı, play-off mücadelesinde Zonguldak temsilcisi Çelikeller ile karşı karşıya geldi. İlk maçta deplasmanda minimal farkla kaybeden Karpars, evindeki rövanş maçında muhteşem bir dönüş yaparak 84-70 skorla galip geldi ve adını bir üst tura yazdırdı.

İlk maçın rövanşı Bolu'da oynandı

17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta, Bolu'nun güçlü temsilcisi Karpars, ilk iki periyotta üstün bir oyun sergilemesine rağmen skor üretmekte güçlük çekti. Ancak maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Karpars, özellikle üçüncü ve dördüncü periyotlarda sergilediği üstün performansla rakibini adeta sahadan sildi.

Karpars'ın tur atlama başarısı

Maç boyunca rakibine oranla daha organize ve etkili bir oyun sergileyen Karpars, Çelikeller karşısında aldığı bu galibiyetle play-off serisindeki hesapları lehine çevirdi. Özellikle Karpars'ın yıldız oyuncularının sergilediği performans, maçın skoruna doğrudan yansıdı. Karpars şimdi, play-off serilerinin ikinci turunda mücadele etmek için yeni rakibinin belirlenmesini bekliyor.

Karpars'ın gözü üst turlarda

Karpars Basketbol Takımı'nın bu başarısı, takımın moral ve motivasyonunu zirveye taşırken, taraftarlarını da bir sonraki tur için umutlandırıyor. Bolu temsilcisi, gösterdiği bu başarılı performansla sadece rakiplerine değil, tüm lige de mesajını vermiş oldu. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergilemeyi hedefleyen Karpars, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.