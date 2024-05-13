Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın dörtgeninde bulunan kaçak kömür ocaklarına sıkı denetim

Mücadele hız kesmeden devam ediyor

Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın bölgeleri, Türkiye'nin önemli kömür üretim alanlarından birini oluşturur. Bu bölgelerdeki kaçak kömür ocakları, iş güvenliği ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı için sıkı denetimler altındadır. Kaçak kömür ocakları genellikle resmi izinleri olmadan, güvenlik önlemlerini yetersiz şekilde ve çevreye zarar verecek biçimde faaliyet gösterir.

Zonguldak kaçak kömür cenneti

Bu dörtgen bölgede, özellikle Zonguldak, yer altı kömür madenciliğinin kalbi olarak kabul edilir ve bu alanda denetimler sıkı bir şekilde yürütülür. Maden işletmeciliğinde çalışma koşulları, iş güvenliği standartları ve çevresel etkiler dikkatle incelenir. Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu tür ocakların denetlenmesinde başı çeken kurumlar arasındadır.

Kaçak kömür ocakları dinamitle kapatılıyor

Son yıllarda, kaçak kömür ocaklarının oluşturduğu tehlikeler ve yaşanan kazalar sebebiyle denetimler daha da artırıldı. Bu denetimler, iş güvenliği uzmanları, çevre mühendisleri ve yerel yönetimlerin işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, ocakların ruhsat durumu, çalışanların sağlık ve güvenlik koşulları, kullanılan ekipmanın güvenliği ve çevreye verilen zararlar öncelikli kontrol ediliyor.

Ruhsatsız işletilen beş maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen beş maden ocağı ekiplerce kapatılarak kullanılamaz hale getirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi. Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.