Tanju Özcan, camilerde toplanan bağışların kullanımını eleştirdi

Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada paylaştığı bir video ile camilerde Cuma namazları sonrasında toplanan bağışların kullanımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, müminlerin bağışlarının aslında camilerin giderlerine gitmediğini, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aktarıldığını belirtti.
Bağışların Kullanımı Üzerine Eleştiriler
Özcan, videoda, "Biz müminler olarak, Cuma namazı sonrasında yaptığımız bağışların camilere elektrik, doğalgaz gibi katkıları olacağını zannediyorduk. Meğer dört Cumanın üçünde yapılan bağışlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na gidiyormuş. Devletin sana verdiği 92 Milyar TL bütçe yetmedi mi? Allah gözünü doyursun," ifadelerini kullanarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ve bağışların kullanımı konusunda eleştirilerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.