Tanju Özcan, camilerde toplanan bağışların kullanımını eleştirdi

Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada paylaştığı bir video ile camilerde Cuma namazları sonrasında toplanan bağışların kullanımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, müminlerin bağışlarının aslında camilerin giderlerine gitmediğini, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aktarıldığını belirtti.

Bağışların Kullanımı Üzerine Eleştiriler

Özcan, videoda, "Biz müminler olarak, Cuma namazı sonrasında yaptığımız bağışların camilere elektrik, doğalgaz gibi katkıları olacağını zannediyorduk. Meğer dört Cumanın üçünde yapılan bağışlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na gidiyormuş. Devletin sana verdiği 92 Milyar TL bütçe yetmedi mi? Allah gözünü doyursun," ifadelerini kullanarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ve bağışların kullanımı konusunda eleştirilerini dile getirdi.