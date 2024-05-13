Bolu Valisi ve Eşi Anneler Gününde şehit anneleri ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Bolu Valisi ve eşinden şehit annelerine özel ziyaret

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret ederek onlara çiçekler takdim etti ve günlerini kutladı. Bu kapsamda, 2002 yılında Antalya’da şehit düşen Volkan Biçici’nin annesi Türkan Biçici ve 2017 yılında Hakkari’de şehit olan Burak Bilen’in annesi Nurhayat Bilen evlerinde ziyaret edildi.

Şehit aileleriyle samimi sohbetler ve hediyeler

Vali Kılıç ve eşi, ziyaretler sırasında şehit aileleriyle derinlemesine sohbetler gerçekleştirerek, bu özel günde onların yanında olduklarını hissettirdiler. Ayrıca şehitlerin çocuklarına çeşitli hediyeler vererek, bu anlamlı günde onları da unutmadılar.

Huzurevi sakinleriyle buluşma

Aynı gün içinde Vali Kılıç ve eşi, İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi ve İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ni de ziyaret etti. Huzurevinde kalan annelerle birebir sohbet ederek, Anneler Günü'nü kutladılar ve sağlıklı, mutlu günler dilediler.

Anneler Günü kutlaması

Huzurevi ziyaretleri sırasında Vali Kılıç ve eşi, yaşlılarımızın her biriyle tek tek ilgilenerek, onlara sağlık ve huzur dolu günler temennisinde bulundular. Bu özel günün anlam ve önemini vurgulayarak, huzurevinde kalan annelerin yüzlerini güldürdüler.

Pasta kesimi ve çiçek takdimi

Ziyaretlerin sonunda, Vali Kılıç ve eşi huzurevi sakinleriyle birlikte pasta keserek, onlarla bu özel günü kutlama fırsatı buldular. Tüm annelere çiçekler takdim ederek, sevgi ve saygılarını sundular.

Bolu Valiliği'nin Anneler Günü mesajı

Bolu Valiliği, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle toplumun farklı kesimlerine dokunmayı ve özel günlerde unutulmamış olduklarını hissettirmeyi amaçlıyor. Vali Kılıç, bu tür etkinliklerle toplumsal bağların güçlendirilmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bu özel gün, hem şehit anneleri hem de huzurevinde kalan anneler için unutulmaz anlar yarattı, Bolu Valiliği'nin topluma olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.