Bolu Valisi ve Eşi Anneler Gününde şehit anneleri ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Bolu Valisi ve eşinden şehit annelerine özel ziyaret
Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret ederek onlara çiçekler takdim etti ve günlerini kutladı. Bu kapsamda, 2002 yılında Antalya’da şehit düşen Volkan Biçici’nin annesi Türkan Biçici ve 2017 yılında Hakkari’de şehit olan Burak Bilen’in annesi Nurhayat Bilen evlerinde ziyaret edildi.
Şehit aileleriyle samimi sohbetler ve hediyeler
Vali Kılıç ve eşi, ziyaretler sırasında şehit aileleriyle derinlemesine sohbetler gerçekleştirerek, bu özel günde onların yanında olduklarını hissettirdiler. Ayrıca şehitlerin çocuklarına çeşitli hediyeler vererek, bu anlamlı günde onları da unutmadılar.
Huzurevi sakinleriyle buluşma
Aynı gün içinde Vali Kılıç ve eşi, İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi ve İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ni de ziyaret etti. Huzurevinde kalan annelerle birebir sohbet ederek, Anneler Günü'nü kutladılar ve sağlıklı, mutlu günler dilediler.
Anneler Günü kutlaması
Huzurevi ziyaretleri sırasında Vali Kılıç ve eşi, yaşlılarımızın her biriyle tek tek ilgilenerek, onlara sağlık ve huzur dolu günler temennisinde bulundular. Bu özel günün anlam ve önemini vurgulayarak, huzurevinde kalan annelerin yüzlerini güldürdüler.
Pasta kesimi ve çiçek takdimi
Ziyaretlerin sonunda, Vali Kılıç ve eşi huzurevi sakinleriyle birlikte pasta keserek, onlarla bu özel günü kutlama fırsatı buldular. Tüm annelere çiçekler takdim ederek, sevgi ve saygılarını sundular.
Bolu Valiliği'nin Anneler Günü mesajı
Bolu Valiliği, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle toplumun farklı kesimlerine dokunmayı ve özel günlerde unutulmamış olduklarını hissettirmeyi amaçlıyor. Vali Kılıç, bu tür etkinliklerle toplumsal bağların güçlendirilmesine katkıda bulunduklarını belirtti.
Bu özel gün, hem şehit anneleri hem de huzurevinde kalan anneler için unutulmaz anlar yarattı, Bolu Valiliği'nin topluma olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.