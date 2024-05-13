Bolu başta olmak üzere Afyon, Aydın, Denizli, Bursa, Balıkesir, Erzincan, Erzurum için deprem uyarısı geldi

Deprem riski hala devam ediyor

Prof. Dr. Ahmet Ercan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda ülkemiz için deprem tehlikesinin hala devam ettiğini hatta ve hatta bazı şehirlerimizi 7 büyüklüğünde depremin beklediğini o şehirlerdeki vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini yaşadıkları konutlar kendilerinin ise kendileri kendilerinin değil kira ise ev sahiplerini bilgilendirip gereken önlemlerin alınması gerektiği düşüncelerini paylaştı.

6 Şubat depreminde olduğu gibi

Eğer gerekli önlemler alınmaz ise aynı 6 Şubat depreminde olduğu gibi çok büyük can kayıpları yaşanacağını söyleyerek önlem alınmasının şart olduğunun altını çizdi. Deprem uzmanı Ercan’ın açıklamalarının ardından ülkemizde büyük panik yaşandı o şehirlerin hangileri olduğu merak konusu oldu. Ercan o şehirlerin isimlerini açıkladı o şehirlerde yaşayan vatandaşlar korkuya kapılarak ne tür önlemler olması gerektiğini araştırmaya başladı. Deprem öncesi alınabilecek önlemler için ise deprem.sdu.edu.tr adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Tam on altı şehrimiz deprem riskiyle karşı karşıya

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın 7 büyüklüğünde deprem olacağını söylediği şehirler ise şöyle; Afyon, Germencık, Nazilli, Aydın, Denizli, Burhankent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu olduğunu söyleyerek tam on altı şehrimizde deprem riskinden bahsetmiş. Bu on altı şehrimizde ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızı risklere karşı uyardı.

Uzmanımıza göre ülkemizde tam on altı şehrimizde 7 büyüklüğünde deprem olabileceğinden bahsederken hangi şehirlerde olabileceği ile ilgili şehir isimlerini belirtti ve şehirlerde yaşayan vatandaşları önlem almaları gerektiğini konusunda uyardı.