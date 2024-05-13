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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) ile muhtemel orman yangınlarına karşı önceden tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı mask
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan ‘Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi’ni (MEUS) geliştirdi. Erken uyarı sistemi MEUS’un temelinde; sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren bir algoritma bulunuyor. Bu algoritmanın işlemesiyle orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı

Bakan Özhaseki, MEUS ile saatlik takip edilen veriler doğrultusunda yangın tehlikesine karşı önceden tedbir alınmasının sağlandığını belirtti. Bakan Özhaseki, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirdiği MEUS ile sayısal hava tahmin modelinden alınan sıcaklık, nem ve rüzgar verileri ile bakı haritası kullanılarak, ülkemiz için gelecek 3 günü kapsayan orman yangını tehlike haritaları, saatlik olarak hazırlanıyor. Sistemde, rüzgârın hızı ve yönü, sıcaklık ve nem haritaları da yer alıyor. Tehlike oranları yüzde olarak sınıflandırılıp Türkiye haritası üzerinde renklendiriliyor. Her gün saatlik olarak hazırlanan verileri, Orman Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyoruz” dedi.

“Yeşil vatanımızı korumaya devam edeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı

Özhaseki, çalışmaların merkezine, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri de aldıklarını vurgulayarak, “Bu kapsamda, yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumak için erken uyarı sistemi MEUS’u geliştirerek devreye aldık. Bu sistemle; orman sahamızı 7/24 tarıyor, anlık olarak takip ederek risk analizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, her türlü imkanları kullanarak yeşil vatanı korumaya devam edeceklerini söyledi.

“Yangınla ilgili planlamalarda çok büyük önem arz ediyor”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı erken uyarı sistemi ‘MEUS’ devreye aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hakan Doğan ise yaz mevsimiyle birlikte yükselecek olan sıcaklıkların yangın riskine yol açabileceğini ifade etti.

Orman yangınlarının çıkmasında meteorolojik faktörlerin yanı sıra beşeri faktörlerin de etkili olduğunu kaydeden Hakan Doğan, “Bir cam kırığının meydana getirdiği bir küçük kıvılcımla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerliyor ve geniş alanlara yayılıyor. Böylece MEUS, geniş alanlara yayılması muhtemel yangınlarla ilgili planlamalarda da çok büyük önem arz ediyor.” dedi. Orman Genel Müdürlüğü’nün, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için MEUS’u aktif olarak kullandığını belirten Doğan, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak MEUS ile elde ettiğimiz verileri, Orman Genel Müdürlüğü ile anlık, AFAD Başkanlığı ile de günlük olarak paylaşıyoruz” diye konuştu.

# Türkiye

13 May 2024 - 15:00 - Güncel

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