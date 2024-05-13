Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

Aşağıda, kategorilere göre ayrılmış fiyat listesi ve ürün detayları bulunmaktadır.
Kamp Malzemeleri ve Outdoor Ekipmanları
Sensörlü Kafa Lambası: 179 TL
Şeritli Kamp Lambası: 359 TL
Sensörlü 3 Çizgili Işıklı Kafa Lambası: 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası: 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet: 529 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü: 999 TL
Kamp Işığı: 139 TL
Kafa Lambası: 199 TL
El Feneri: 189 TL
Paslanmaz Çelik Bardak: 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker: 399 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı: 249 TL
Bardak / Şişe Tutucu Aparat: 79 TL
Renkli Pipetli Termos: 599 TL
Çantalı Piknik Matı: 229 TL
Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati: 449 TL
Büyük Çantalı Piknik Matı: 399 TL
Solar Isınan Katlanır Su Deposu: 169 TL
Çok Amaçlı Bandana: 74,50 TL
Katlanabilir Matara: 199 TL
Katlanabilir Su Deposu: 99 TL
Yüksek Performanslı Taşınabilir Enerji Çözümleri
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu: 12.999 TL
Stanley Adventure Termos 1 Litre: 1.299 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml: 999 TL
Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak: 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık: 329 TL
Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak: 279 TL
Orcamp Kartuş Tüp 227 gr: 79 TL
Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi: 699 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası: 399 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi: 249 TL
Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi: 229 TL
Kamp Taburesi: 79 TL
Konforlu Kamp Çadırları ve Aksesuarları
Aile Tipi Çadır: 4.999 TL
Verandalı Çadır: 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır: 2.599 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır: 2.499 TL
Otomatik Çadır: 1.399 TL
Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı: 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi: 1.799 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi: 1.399 TL
Seyahat Tip Kamp Sandalyesi: 499 TL
Kamp Sandalyesi: 699 TL
Uyku Tulumu: 599 TL
Fileli Kamp Organizeri: 139 TL
Şişme Kamp Yastığı: 199 TL
Şişme Yastık: 69 TL
Proware Büyük Kamp Baltası: 699 TL
Kamp Baltası: 579 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası: 279 TL
Çok Amaçlı El Aleti: 429 TL
Kamp Bıçağı: 429 TL
Av Bıçağı: 799 TL
Katlanır Budama Testere: 149 TL
Cibinlikli Hamak: 599 TL
Hamak: 349 TL
Çamaşır Askısı 12'li: 149 TL
Çadır Kazığı: 99 TL
Karabine Set 5'li: 99 TL
Çok Amaçlı Gergi Lastiği: 99 TL
Çadır İpi: 99 TL
Kamp Halatı: 99 TL
Halat 15mx15cm: 199 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Hobby Life Matara 750 ml: 99 TL
Chef's Tava 26 cm: 189 TL
Cam Kesme Tablası: 99 TL
Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı: 99 TL
Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li: 79 TL
Lav Lal Çay Bardağı 6'lı: 79 TL
Lav Lal Su Bardağı 3'lü: 69 TL
Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü: 39,50 TL
Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü: 79 TL
Çelik Saplı Servis Gereçleri: 29 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü: 29 TL
Temizlik Seti: 129 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 29,50 TL
Su Kovası: 79 TL
Pratik Banyo Köşeliği: 49 TL
Bulaşık Fırçası: 55 TL
Pantolon Askısı: 22 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml: 39,50 TL
Süzgeç: 59 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml: 79 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml: 59 TL
Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml: 49 TL
Telefon Tutucu: 7,50 TL
Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi: 49,50 TL
Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL
Tek Fiyat Ürünler: 17,50 TL
Giyim ve Moda Ürünleri
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt: 279 TL
Erkek Pijama Takımı: 215 TL
Kadın / Erkek Hambez Pantolon: 169 TL
Saat: 175 TL
Kilim 80x150 cm: 159 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 229 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 169 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 49,50 TL
Fırın Eldiveni: 32,50 TL
Mutfak Önlüğü: 55 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik: 115 TL
Erkek Çift Toka Terlik: 69 TL
Kadın Tek Bant Terlik: 59 TL
Kadın Klasik Terlik: 59 TL
Erkek Çapraz Terlik: 69 TL
Kadın Tek Toka Terlik: 59 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.