13 May 2024 - 11:30 - Güncel

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

BİM Bolu Mağazalarında 17 Mayıs 2024 itibarıyla başlayacak olan kampanya kapsamında birçok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Kamp malzemelerinden günlük ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, her kesimden alıcıyı hedef alıyor.