- Güncel

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

ABONE OL Google News Sayfamız

BİM Bolu Mağazalarında 17 Mayıs 2024 itibarıyla başlayacak olan kampanya kapsamında birçok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Kamp malzemelerinden günlük ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, her kesimden alıcıyı hedef alıyor.

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları mask
Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları
Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aşağıda, kategorilere göre ayrılmış fiyat listesi ve ürün detayları bulunmaktadır.

Kamp Malzemeleri ve Outdoor Ekipmanları

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

Sensörlü Kafa Lambası: 179 TL

Şeritli Kamp Lambası: 359 TL

Sensörlü 3 Çizgili Işıklı Kafa Lambası: 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası: 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet: 529 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü: 999 TL

Kamp Işığı: 139 TL

Kafa Lambası: 199 TL

El Feneri: 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak: 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker: 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı: 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat: 79 TL

Renkli Pipetli Termos: 599 TL

Çantalı Piknik Matı: 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati: 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı: 399 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu: 169 TL

Çok Amaçlı Bandana: 74,50 TL

Katlanabilir Matara: 199 TL

Katlanabilir Su Deposu: 99 TL

Yüksek Performanslı Taşınabilir Enerji Çözümleri

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu: 12.999 TL

Stanley Adventure Termos 1 Litre: 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml: 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak: 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık: 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak: 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr: 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi: 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası: 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi: 249 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi: 229 TL

Kamp Taburesi: 79 TL

Konforlu Kamp Çadırları ve Aksesuarları

Bolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

Aile Tipi Çadır: 4.999 TL

Verandalı Çadır: 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır: 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır: 2.499 TL

Otomatik Çadır: 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı: 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi: 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi: 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi: 499 TL

Kamp Sandalyesi: 699 TL

Uyku Tulumu: 599 TL

Fileli Kamp Organizeri: 139 TL

Şişme Kamp Yastığı: 199 TL

Şişme Yastık: 69 TL

Proware Büyük Kamp Baltası: 699 TL

Kamp Baltası: 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası: 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti: 429 TL

Kamp Bıçağı: 429 TL

Av Bıçağı: 799 TL

Katlanır Budama Testere: 149 TL

Cibinlikli Hamak: 599 TL

Hamak: 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li: 149 TL

Çadır Kazığı: 99 TL

Karabine Set 5'li: 99 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği: 99 TL

Çadır İpi: 99 TL

Kamp Halatı: 99 TL

Halat 15mx15cm: 199 TL

Mutfak ve Ev GereçleriBolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

Hobby Life Matara 750 ml: 99 TL

Chef's Tava 26 cm: 189 TL

Cam Kesme Tablası: 99 TL

Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı: 99 TL

Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li: 79 TL

Lav Lal Çay Bardağı 6'lı: 79 TL

Lav Lal Su Bardağı 3'lü: 69 TL

Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü: 39,50 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü: 79 TL

Çelik Saplı Servis Gereçleri: 29 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü: 29 TL

Temizlik Seti: 129 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 29,50 TL

Su Kovası: 79 TL

Pratik Banyo Köşeliği: 49 TL

Bulaşık Fırçası: 55 TL

Pantolon Askısı: 22 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml: 39,50 TL

Süzgeç: 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml: 79 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml: 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml: 49 TL

Telefon Tutucu: 7,50 TL

Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi: 49,50 TL

Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL

Tek Fiyat Ürünler: 17,50 TL

Giyim ve Moda Ürünleri

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt: 279 TL

Erkek Pijama Takımı: 215 TL

Kadın / Erkek Hambez Pantolon: 169 TL

Saat: 175 TL

Kilim 80x150 cm: 159 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 229 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 169 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 49,50 TL

Fırın Eldiveni: 32,50 TL

Mutfak Önlüğü: 55 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik: 115 TL

Erkek Çift Toka Terlik: 69 TL

Kadın Tek Bant Terlik: 59 TL

Kadın Klasik Terlik: 59 TL

Erkek Çapraz Terlik: 69 TL

Kadın Tek Toka Terlik: 59 TLBolu BİM’ler de 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler ve indirimli fiyatları

17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Bolu BİM Mağazalarında indirimli fiyatlarla sunulan kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve daha fazlası! BİM Aktüel kataloğundaki cazip fırsatları kaçırmayın.

13 May 2024 - 11:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL