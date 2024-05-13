- Spor

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, 32 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüş yolunda bir kez daha play-off heyecanı yaşıyor. Perşembe günü Bodrumspor ile kritik bir maça çıkacak olan Boluspor, umutlarını yeşertiyor.

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor mask
Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor
Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2007-2008 futbol sezonundan bu yana 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Süper Lig'e çıkma hayallerini bir kez daha play-off maçlarıyla süslemeye hazırlanıyor. Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'den düştükleri 1992 yılından sonra tam 32 yıl süren bir bekleyişin ardından, 5. kez bu büyük fırsatı elde etti.

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Boluspor'un 1. lig serüveni

Boluspor, 1. Lig'de geçirdiği 17 sezon boyunca pek çok takımı Süper Lig'e yükselttiği gibi, bir o kadarını da 2. Lig'e gönderdi. Ancak ne yazık ki takım, kendisi bu süre zarfında hiç Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. 1992'den bu yana Süper Lig hasreti çeken Boluspor, bu süreçte dört kez play-off heyecanı yaşadı, ancak her seferinde hüsranla sonuçlandı.

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Boluspor'un play-off karşılaşmaları

Bu sezon play-off serüvenine Boluspor, Bodrumspor ile yapacağı maçla start verecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan bu karşılaşmada Boluspor, turu geçmeyi ve Çorum FK ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşmayı hedefliyor. Play-off'larda doğrudan finale yükselen Sakaryaspor ise rakibini bekleyen taraf olacak.

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Boluspor için kritik dönemeç

Boluspor için bu play-off, sadece bir futbol maçından öte, bir dönüm noktası anlamına geliyor. Uzun yıllardır süren Süper Lig özlemi, bu maçlarla sona erebilir. Takım, geçmiş deneyimlerinden ders alarak ve yüksek motivasyonla sahaya çıkacak.

Boluspor 32 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Bolu şehrinin umudu

Boluspor'un Süper Lig'e çıkma mücadelesi, sporseverler için sadece bir futbol maçı değil, aynı zamanda bir umudun peşinden koşma hikayesi olarak da değerlendirilebilir. Perşembe günü oynanacak Bodrumspor maçı, bu uzun maratonun sadece bir başlangıcı. Boluspor, bu kez geçmişin hayaletlerini geride bırakıp hedefine ulaşabilecek mi, merakla bekleniyor.

# Boluspor, sezon

13 May 2024 - 11:18 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL