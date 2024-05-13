Bir yer yüzü cenneti Bolu’da yaşamak için 11 neden; Bolu'nun cazibesi ve doğanın başkenti

Yedigöller, Abant ve Kartalkaya'nın Büyüleyici Güzellikleri

Bolu'nun doğal güzelliklerinin başında Yedigöller Milli Parkı gelir. 1642 hektarlık alanda yedi adet gölü barındıran bu park, doğa severler için bungalov oteller, kamp ve karavan alanları sunarak eşsiz bir kaçış noktasıdır. Abant Gölü ve eteklerindeki dağlar, yaz kış ziyaretçilerin uğrak noktası olurken, Kartalkaya ise hem İstanbul'a hem de Ankara'ya yakınlığıyla popüler bir kayak merkezi olarak öne çıkar.

Mengen, Mudurnu ve Gölcük'ün Lezzet ve Kültür Mirası

Bolu, aynı zamanda gastronomi cenneti olarak bilinir. Mengen, gelişmiş gastronomik lezzetleriyle lezzet tutkunlarının vazgeçilmez durağıdır. Kültürel anlamda zenginlikleriyle Mudurnu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır. Gölcük Tabiat Parkı ise bisiklet turları, kano gezileri ve balık avı etkinlikleriyle doğaseverler için cazip bir destinasyondur.

Sülüklü Göl, Gerede, Akkaya Travertenleri ve Karagöl

Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl, endemik bitki türleri ve vahşi yaşamıyla ziyaretçileri büyüler. Deri üretimiyle ünlü Gerede, zengin tarihiyle dikkat çeker. Akyaka travertenleri, Pamukkale travertenlerine kıskandıracak doğal güzelliğiyle muhteşem bir deneyim sunar. Yaz aylarında bile serin havasıyla Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri ağırlar.

Sarot ve Karacasu Kaplıcaları: Sağlık Turizminin Kalbi

Sarot Kaplıcaları, sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olup, termal otelleri ve kaplıcalarıyla tanınır. Karacasu Kaplıcaları ise Bolu'nun görülmesi gereken diğer önemli yerlerindendir.