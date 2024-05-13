13 May 2024 - 20:00- Güncel G:

İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

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Hafta sonu 35. düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günlerine vatandaş ve bürokrasi ilgi göstermemesi vicdanları yaraladı. Vakıf Başkanı Ahmet Baysal, Bolu halkına ve bürokratlara sitem ederken, “bu vakıf Bolu’ya hiçbir şey yapamadı mı?” diye sordu.

İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı mask
İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı
İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı
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Rektör Alişarlı hiç katılmadı

İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

İzzet Baysal Şükran günlerinin en çok sahiplenmesi gereken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’nün Rektörü dahil, akademisyenleri ve öğrencileri törenlerin hemen hemen hiçbir yerinde yoktu. Törenlere katılmayan rektör mazeret göstermeden sadece bir yardımcısını görevlendirdi. 1500'e akademisyen, 1000 civarında yönetim elemanının görev yaptığı üniversitemizde 35 binin üzerinde öğrenci bulunuyor. Biz Rektör Mustafa Alişarlı’ya neden böyle davrandığını sormadan geçemeyeceğiz.

Tanju Özcan nedeydi?İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

Şükran günlerinde en çok gözlerin aradığı ama kimsenin görmediği kişide Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan şükran günleri başlamadan önce Karadeniz turuna çıktı. Karadeniz bölgesinde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret turuna çıkan Tanju Özcan’ın cevaplaması gereken soru ise ‘Karadeniz turuna iki gün sonra çıksaydı ne kaybetmiş olur du?’ sorusu oldu.

Milletvekilleri üçü bir araya gelemediİzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

Her üç milletvekilimiz ise etkinlikler süresince bir araya gelemedi. MHP Milletvekili İsmail Akgül, CHP Milletvekili Türker ateş ve AKP Milletvekili Yüksel Çoşkunyürek birkaç etkinliğe katıldı. Onlarca etkinlikten sadece birkaçına katılarak durumu kurtarmaya çalışan vekillerin üçü hiçbir törende yan yana yer alamadı. En az etkinliğe katılım ise CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş tarafından gösterildi.

Bürokratlar ve okullarda yoktuİzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

Bolu Valisi Erkan Kılıç en çok etkinliğe katılan isim olurken, valide bazı etkinliklere icabet etmedi. İl müdürlerinin neredeyse tamamı Gençlik Spor ve Sağlık Müdürlüğü hariç etkin olan il müdürlüğü hemen hemen hiç yoktu. İl müdürlükleri katılmadığı gibi il müdürleri de şahıs olarak törenlerde ve çalışmalarda yerini almadı. İlimizde Baysal ismini taşıyan onlarca okul olmasına rağmen alanlarda ne öğrenci ne de milli eğitim müdürlüğü layıkıyla yer almadı.

STK’lar nedeydi bilen var mı?

İzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

Bolu’da laf gelince mangalda kül bırakmayan Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’lar ise şükran günlerinde alanlardan uzak durdu. Boluspor 35. Şükran günlerinde hiçbir aksiyon almadı. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Bolu Kızılay Şubesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve en son sosyal sorumluluk ödülü alan kurum olan Bolu Bağışçılar Vakfı işi sürüklemesi gerekirken ne kadar dahil oldu.

Çuvaldızı kendimize batıralımİzzet Baysal Şükran Günlerine Üniversite rektörü Mustafa Alişarlı bile katılmadı

35. İzzet Baysal Şükran Günlerinin sönük geçmesinde en büyük ayıp ise Bolu halkının oldu. Törenlerin hiçbir aşamasında halk yeterince yerini almadı. İzzet Baysal Şükran Günleri açılış töreninde 100 kadar vatandaş Cumartesi akşamı İzzet Baysal için okutulan mevlide 30-40 kadar vatandaş katıldı. Vatandaşın en çok ilgi gösterdiği etkinlik ise yürüyüş etkinliği oldu. 700-800 kadar vatandaş yürüyüşe katıldıysa da bu rakam binler olmalıydı. Yani Bolu Halkı İzzet Baysal’a layık olamadı.

# Erkan Kılıç, VAR, İZZET BAYSAL, Sağlık, Boluspor, bolu valisi, belediye, eğitim

13 May 2024 - 20:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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