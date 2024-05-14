Şimşirin yeni yaşam alanları keşfedildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemiz için oldukça önemli bir araştırmaya ev sahipliği yaptı. Son 10-15 yılda gittikçe azalmaya başlayan şimşir bitkisinin yaşam alanlarını bulmak için kolları sıvadılar. Türkiye de 24 ilde şimşir bitkisi yaşam alanı tespit edildi.

O iller içerisinde Bolu da var

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yine çok konuşulacak bir araştırma yayımladı. Son 10-15 yıldır giderek azalan ülkemizin önemli doğal zenginliklerinden olan şimşir bitkisinin yaşam alanlarını bulabilmek için bir araştırma ekibi kuruldu ve çalışmaya başlanıldı. Bu çalışma ise sonuç verdi ülkemizde tam 24 ilde şimşir bitkisine rastlanırken bu illerin içerinde Bolunun da olduğu öğrenildi.

24 il belli oldu

Şimşirin ülkeye dağılımı ise şöyle Karadeniz bölgesinde 14, Marmara bölgesinde 5 ve Akdeniz bölgesinde ise tam beş ilimizde rastlamak mümkün. 24 ilin tamamı ise şu şekilde; Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya olarak açıklandı. Bolu da ise Göynük, Gerede ve Seben ilçelerinde olduğu belirlendi.

Halk arasında çalıya benzetiliyor

Araştırma grubunun başında Ömer Sarı, Fisun Gürsel Çelikel ve Halil yaşar gibi uzman isimler yer alırken çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kendi yayımı olan Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri dergisinde yayımlandı. Peki bu uğruna araştırmalar yapılan şimşir bitkisi nedir? Ve faydaları nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim. Şimşir: Taşlık ve çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan yapraklarını hiç dökmeyen bir doğal zenginliğimize verilen addır. Yapı olarak küçük ağaçlara benzer halk arasında ise çalıya benzetilir.

Şimşirin faydaları ise saymakla bitmez bunlardan bazıları mide sorunları, karaciğer rahatsızlıkları saç dökülme sorunları ve birçok rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin önderliğinde yapılan bu çalışma sayesinde şimşir bitkisinin 24 ilimizdeki yaşam alanları tespit edildi.