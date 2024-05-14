14 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bolu'da gerçekleşecek olan Ceza konseri, gençler için unutulmaz bir gece vadediyor. Bolu Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı bu özel etkinlikte, ünlü rap yıldızı Ceza, Karaçayır Konser Alanı'nda sahne alacak.

Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak! mask
Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!
Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!
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Bolu Belediyesi'nden gençlere müzik dolu bir bayram hediyesi

Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu'da coşkuyla kutlanacak. Bolu Belediyesi, bu özel günü gençlere armağan ettiği sürpriz bir etkinlikle taçlandırıyor. Türkiye'nin en sevilen rap sanatçılarından Ceza, Bolu'da gençlerle buluşacak.

Ceza, 19 Mayıs'ta Bolu'da sahne alacakCeza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

Ünlü rapçi Ceza, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Karaçayır Konser Alanı'nda gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Saat 21.00'de başlayacak olan bu muhteşem konser, gençlik bayramının ruhunu müzikle buluşturacak.

Konser detayları ve mekan bilgisiCeza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

Karaçayır Konser Alanı, Bolu'da müzikseverler için vazgeçilmez adreslerden biri. Geniş ve açık hava mekanı, bu tür büyük etkinlikler için ideal bir yer. Konserin başlama saati olan 21.00, gençlerin günün yorgunluğunu atıp müziğin tadını çıkarmaları için kusursuz bir zaman.

Bolu Belediyesi'nden davet

Bolu Belediyesi, tüm Bolu halkını ve özellikle gençleri bu özel geceye katılmaya davet ediyor. Girişin ücretsiz olması, etkinliği daha da cazip kılıyor. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle gençlerin sosyal hayata katılımını teşvik etmeyi ve onlara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Ceza'nın repertuarından beklenen hit parçalarCeza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

Ceza, Türk rap müziğinin öncülerinden ve en karizmatik isimlerinden biri. Konserde, "Holocaust", "Fark Var" ve "Bu Rap Mühendislik" gibi sevilen şarkılarını seslendirmesi bekleniyor. Her biri gençler arasında büyük popülerlik kazanmış bu şarkılar, konserin enerjisini zirveye taşıyacak.

Bolu'da Bir 19 Mayıs klasiğiCeza, 19 Mayıs'ta Bolu'da büyük bir konserle gençleri coşturacak!

Bolu, her yıl 19 Mayıs'ta düzenlediği çeşitli etkinliklerle Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar. Ceza'nın konseri, bu kutlamaların en önemli parçalarından biri olacak. Bolu Belediyesi, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel aktivitelerle kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyarak, bu özel günü daha da anlamlı kılıyor.

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14 May 2024 - 08:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İsmail.t - Sırayla alfabedeki bütün sanatçıları çağırsın belediye. arkasından otobüse ,suya ,çöpe, emlak vergisine ZAM yaparak parasını ödettirir emekliye, asgari ücretle geçinmeye çalışana.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 10:23

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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