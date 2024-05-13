Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini açıkladı. Türkiye'nin kamu harcamalarını daha etkin yönetme amacı taşıyan bu yeni paket, tasarruf tedbirleri ve verimlilik artışını hedef alıyor.

10 genelge yürürlüğe konuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaklaşık 65 yıldır Türkiye'de tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında kontrol sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde ise 10 adet genelgenin yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, sonuncusunun 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile kamu harcamalarının belli kurallara bağlandığı belirtildi. Yılmaz, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi.

Reformların hızlandırılması görüşüldü

16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Orta Vadeli Programın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade ettiğini hatırlatan Yılmaz, "6 Mayıs Kabine Toplantısı akabinde 'Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda’ tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirtmişlerdir” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele ve kamu yatırımları

Kamuda gerçekleştirilecek tasarrufların yanı sıra, enflasyonla mücadelede de önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Yatırımların önceliklendirilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması, makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Orta vadeli mali plan ve ekonomik hedefler

Orta Vadeli Program kapsamında, enflasyonun önümüzdeki yıllarda tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefleniyor. Bu süreçte büyüme, istihdam ve sosyal dengelerin korunması amaçlanıyor.

Kamuda idari ve kanuni yenilikler

Yeni tasarruf paketi, idari ve kanuni olmak üzere iki temel üzerine kurulu. Meclisten beklenen desteğin yanı sıra, idari düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, ve diğer ilgili yetkililere teşekkür eden Yılmaz, paketin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal refahının artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.