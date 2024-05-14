Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

İkinci el otomobil piyasası son bir yılda önemli oranda durgunluk yaşadı. Piyasada yaşanan bu durgunluk, araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir gerilemeye neden oldu. Uzmanlar ve oto galeri sahipleri, mevcut durumu ve gelecek öngörülerini değerlendiriyor.

Fiyatlar neden düşüyor?

Piyasada uzun süredir devam eden durgunluk, çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Ekonomistler ve sektör uzmanlarına göre, yüksek kredi faizleri bu durgunluğun başlıca sebeplerinden biri. Kredi faizlerinin yüksek olması, otomobil alımını zorlaştırıyor ve bu da piyasada genel bir durgunluğa yol açıyor. Ayrıca, vatandaşlar yüksek fiyatlarda araç satın almak istemiyor.

Gelecekte ne bekleniyor?

Sektör kulislerinde dolaşan iddialara göre, ikinci el otomobil fiyatlarında önümüzdeki dönemde yüzde 20'ye varan ek bir düşüş bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse, piyasa daha da erişilebilir hale gelebilir.

Vatandaşlar ve piyasa durumu

Piyasada satışlar devam ederken, birçok vatandaş mevcut durumdan faydalanarak araçlarını satmayı tercih ediyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşları yeni araç alımından çekindiriyor. Bu durum, ikinci el araç bolluğuna ve fiyatların daha da düşmesine zemin hazırlıyor.

Yatırım araçlarına etkisi

Bir zamanlar yatırım aracı olarak görülen otomobiller, şu anda yatırım çekiciliğini yitirmiş durumda. Araç sahipleri, artık yüksek getiri beklentisiyle araç satın almaktan kaçınıyor.