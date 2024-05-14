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Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

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İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik düşüşler devam ediyor. Uzmanlar, fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Piyasada neler oluyor, yatırım zamanı mı geldi? İşte detaylar.

Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak mask
Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak
Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak
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İkinci el otomobil piyasası son bir yılda önemli oranda durgunluk yaşadı. Piyasada yaşanan bu durgunluk, araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir gerilemeye neden oldu. Uzmanlar ve oto galeri sahipleri, mevcut durumu ve gelecek öngörülerini değerlendiriyor.

Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

Fiyatlar neden düşüyor?

Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

Piyasada uzun süredir devam eden durgunluk, çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Ekonomistler ve sektör uzmanlarına göre, yüksek kredi faizleri bu durgunluğun başlıca sebeplerinden biri. Kredi faizlerinin yüksek olması, otomobil alımını zorlaştırıyor ve bu da piyasada genel bir durgunluğa yol açıyor. Ayrıca, vatandaşlar yüksek fiyatlarda araç satın almak istemiyor.

Gelecekte ne bekleniyor?Otomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

Sektör kulislerinde dolaşan iddialara göre, ikinci el otomobil fiyatlarında önümüzdeki dönemde yüzde 20'ye varan ek bir düşüş bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse, piyasa daha da erişilebilir hale gelebilir.

Vatandaşlar ve piyasa durumuOtomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

Piyasada satışlar devam ederken, birçok vatandaş mevcut durumdan faydalanarak araçlarını satmayı tercih ediyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşları yeni araç alımından çekindiriyor. Bu durum, ikinci el araç bolluğuna ve fiyatların daha da düşmesine zemin hazırlıyor.

Yatırım araçlarına etkisiOtomobil sahipleri dikkat! İkinci eller yüzde 50 daha ucuz olacak

Bir zamanlar yatırım aracı olarak görülen otomobiller, şu anda yatırım çekiciliğini yitirmiş durumda. Araç sahipleri, artık yüksek getiri beklentisiyle araç satın almaktan kaçınıyor.

# otomobil

14 May 2024 - 07:00 - Güncel

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