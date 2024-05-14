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Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve ekibini ağırladı. Ziyaret, sosyal güvenlik sistemlerinin önemini vurgulamak ve ilgili kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacını taşıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti mask
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti
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Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve beraberindeki heyet, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bu özel hafta kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rolü ve önemi

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal güvenlik haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürüten önemli bir devlet kurumudur. Sosyal Güvenlik Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, kurumun toplum üzerindeki etkisini ve sağladığı hizmetlerin önemini vurgulamakta.

Vali Kılıç ile yapılan görüşmeler

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Ziyaret sırasında Vali Erkan Kılıç ile yapılan görüşmelerde, Bolu'da sosyal güvenlik alanındaki güncel konular ve gelecek projeler ele alındı. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması üzerine stratejiler geliştirildi.

İşbirliği ve koordinasyon vurgusu

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Vali Kılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sistemlerinin vatandaşlar için ne kadar hayati olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine değindi. Sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliğinin artırılması için tüm ilgili kurumların birlikte çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri

Sosyal Güvenlik Haftası boyunca Bolu'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler, sosyal güvenlik sistemlerine dair farkındalık yaratmayı ve vatandaşların bu sistemlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Toplumda farkındalık oluşturmaSosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Mehmet Hanefi Taştan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Haftası'nın, toplumun tüm kesimlerinde sosyal güvenlik bilincini artırma ve sosyal haklar konusunda bilgilendirme yapma fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda daha bilinçli olmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Ziyaretin sonunda, gelecekte Bolu'da sosyal güvenlik alanında yapılacak çalışmalar ve projeler üzerinde duruldu. Bu projeler, özellikle yaşlılık ve işsizlik sigortası gibi konularda vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesini amaçlıyor.

# Erkan Kılıç, bolu valisi, Yaşam

14 May 2024 - 09:00 - Güncel

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