Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu SGK heyeti Bolu Valisi’ni ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve beraberindeki heyet, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bu özel hafta kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacını taşıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rolü ve önemi
Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal güvenlik haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürüten önemli bir devlet kurumudur. Sosyal Güvenlik Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, kurumun toplum üzerindeki etkisini ve sağladığı hizmetlerin önemini vurgulamakta.
Vali Kılıç ile yapılan görüşmeler
Ziyaret sırasında Vali Erkan Kılıç ile yapılan görüşmelerde, Bolu'da sosyal güvenlik alanındaki güncel konular ve gelecek projeler ele alındı. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması üzerine stratejiler geliştirildi.
İşbirliği ve koordinasyon vurgusu
Vali Kılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sistemlerinin vatandaşlar için ne kadar hayati olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine değindi. Sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliğinin artırılması için tüm ilgili kurumların birlikte çalışmasının gerekliliğini vurguladı.
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri
Sosyal Güvenlik Haftası boyunca Bolu'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler, sosyal güvenlik sistemlerine dair farkındalık yaratmayı ve vatandaşların bu sistemlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bilgi sağlamayı amaçlıyor.
Toplumda farkındalık oluşturma
Mehmet Hanefi Taştan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Haftası'nın, toplumun tüm kesimlerinde sosyal güvenlik bilincini artırma ve sosyal haklar konusunda bilgilendirme yapma fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda daha bilinçli olmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.
Ziyaretin sonunda, gelecekte Bolu'da sosyal güvenlik alanında yapılacak çalışmalar ve projeler üzerinde duruldu. Bu projeler, özellikle yaşlılık ve işsizlik sigortası gibi konularda vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesini amaçlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.