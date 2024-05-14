Sürücüler dikkat; Düzce Kaynaşlı arası TEM otoyolu trafiğe kapandı

5 gün süreyle kapalı olacak

Düzce Anadolu Otoyolu'nda üstyapı çalışmasından dolayı 5 gün yol trafiğe kapatıldı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2024 saat 09.00’dan 17 Mayıs 2024 günü saat 17.00'ye kadar Anadolu Otoyolu'nun Düzce kavşağı ile Kaynaşlı kavşağı arasında yer alan Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması yapılacak.

17 Mayıs 2024 Cuma 17.00’da açılacak

Yapılacak çalışma nedeniyle sabah saatlerinde Düzce ile Kaynaşlı gişeleri arası Tursan tesislerinden trafiğe kapandı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaya başladı. 5 gün sürecek çalışmanın ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Karayolları ekipleri yol kazıma çalışmalarına başladı.

Yetkiler bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesini, trafik kurallarına uyulmasını ve azami hız sınırlarına riayet edilmesini istedi. Doğa bilecek muhtemel zararların en aza indirilmesi için çok elzem olmadıkça güzergahın kullanılmaması yapılan öneriler arasında…